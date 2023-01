Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las villas en coches clásicos, polémicos camellos y sobre barcos

Con camellos o sin camellos, los Reyes Magos de Oriente llegarán hoy a la comarca y recorrerán cada una de las localidades, ajenos a la polémica suscitada por la cabalgata de Moaña en la que el Concello ha puesto a disposición de Melchor, Gaspar y Baltasar tres dromedarios vivos contratados con una empresa de Valladolid que ha provocado la reacción de naturalistas y veterinarios. Ayer, los Reyes Magos ya cumplieron con la tradición de tener su primer encuentro con los niños de la parroquia moañesa de Domaio y hoy también lo harán por la mañana en Bueu, en la carpa de As Lagoas, antes del inicio de las grandes cabalgatas.

La primera en salir será la de Cangas por las parroquias. Sus Majestades de Oriente lo harán montados en tres coches clásicos que partirán del entorno de O Gatañal, a las 16:00 horas, para recorrer O Hío, Aldán y Darbo, con paradas en Igrexario y muelle de Aldán rumbo hacia Vilariño, Erbello, Cima de Vila, A Madalena y A Rúa. Sobre las 18:00 horas, tres carrozas estarán esperando a Melchor, Gaspar y Baltasar para comenzar la cabalgata por el casco urbano de Cangas. Recorrerá todo el frente marítimo hasta la avenida de Vigo y el cruce del Galas, en donde rematará. Este año no habrá recepción a los niños en el Concello, como en Navidades pasadas, ni tampoco fuegos de artificio, pero en la cabalgata sí colaborarán colegios con sus propias carrozas, como los de A Rúa, Castrillón y Compañía de María y una empresa de animación. habrá un punto de información, para el caso de extravío de niños o pérdida de objetos, en la puerta del Concello.

Recomendaciones desde el Concello

Desde el Concello recomiendan acudir con tiempo suficiente para aparcar, ya que hay tramos cortados a la circulación. para las personas con movilidad reducida o necesidades especiales hay dos espacios habilitados en la parada de autobús del paseo de Castelao, en la zona de la cafetería Cangaceiro; y en la confluencia de Montero Ríos con Fomento frente a la parada de taxis de la estación marítima. Desde el Concello recuerdan que se busque un sitio amplio y sin aglomeraciones para ver la cabalgata, no subir al mobiliario urbano, ni invadir el espacio del recorrido de las carrozas. A las familias se recomienda vigilar mucho a los pequeños y en caso de extravío acudir al punto de información. Policía Local y Protección Civil estarán en todo momento controlando la seguridad.

Melchor, Gaspar y Baltasar reciben las llaves de Domaio

Los Reyes Magos cumplieron con la tradición de adelantar su llegada un día en Domaio para encontrarse con los niños de esta parroquia moañesa, en donde recibieron una llave gigante del lugar en prueba de gratitud. La recepción, organizada por la ANPA O Picoto, se realizó en el pabellón, en donde había hinchables, chocolatada y roscón. Sus Majestades entraron con las luces apagadas del pabellón, lo que dio mucha más ilusión al encuentro con esa cita cita de ilusión para los más pequeños.

Animalistas critican el uso de dromedarios en Moaña y el Concello garantiza su bienestar

La cabalgata de Moaña comenzará entre las 17:00 y 17:30 desde el club de remo de Tirán para recorrer la calle Concepción Arenal hasta la Praza do Concello, en done habrá una recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar a los niños. La de este año es una cabalgata marcada por la polémica por la decisión de la Concejalía de Cultura de que los Reyes vayan montados, por vez primera en la historia del municipio, en tres camellos de verdad que han sido contratados a una empresa de equitación de Valladolid. Esta decisión provocó la reacción en contra de La ONG animalista Franz Weber (FFW), a través de su representante Rubén Pérez, que muestra la sorpresa de que Moaña con parte del gobierno local comprometido con la protección animal, organice una cabalgata con camellos contratados, cuando lo que se está impulsando son desfiles éticos sin uso de animales en actividades públicas. Dice que frente a estos desfiles éticos y responsables “el caso de Moaña evidencia como caricaturizar el sufrimiento animal con camellos sufriendo un intenso ruido ambiental, tocamientos de personas asistentes y una música ensordecedora”. Recuerda que FFW tiene en marcha una petición Change.org que ya supera las 77.000 firmas contra el uso de animales silvestres en cautividad en actividades públicas y se ha sumado el colectivo Avatma compuesto por más de 600 profesionales veterinarios.

Rubén Pérez alertaba ayer de que solo Moaña y Ourense utilizaban camellos reales en Galicia y criticaba la contradicción de que los mismos partidos del gobierno moañés (BNG y PSOE) apoyaran una moción en Ourense en contra del uso de camellos de verdad por parte del alcalde, Pérez Jácome.

Por su parte, el Concello de Moaña emitía ayer un comunicado en el que garantizaba el bienestar de los camellos en la cabalgata. El concejal de Cultura, Carlos Juncal, señala que desde el Concello “somos los primeros en defender el bienestar animal con pruebas de agility o ferias de adopción y que lo que se ha buscado con estos camellos es acercar los animales a los más pequeños y a los mayores. Confirma que fueron contratados a una empresa que posee todos los certificados de bienestar animal.: “La propia cabalgata está diseñada para ellos; no habrá ni luces, ni ruido excesivo, los animales van en posición en la que el ruido se minimiza y ninguna persona ajena a la empresa podrá tocarlos ni interactuar con ellos”. Juncal asegura que pocas personas defienden tanto a los animales como él. Es conocida su afición a los caballos (tiene dos), además de dos perros “a los que les dedico los 365 días del año”.

Llegada por mar para el desfile por las calles de Bueu

Por mar, como ya viene siendo tradición en los últimos años, llegarán los Reyes Magos a Bueu. Será a partir de las 11 horas cuando Sus Majestades tomen tierra a bordo de embarcaciones tradicionales cedidas por la Asociación Os Galos. Pasearán por la plaza de abastos y por el mercadillo antes de dirigirse a la carpa de As Lagoas, en donde tendrán una recepción de 12 a 13.30 horas. El plato fuerte, no obstante, llegará por la tarde. A las 17 horas está prevista la salida de la cabalgata desde la antigua carpintería de ribeira de Banda do Río para desfilar por Banda do Río, Francisco Escáneo, Pazos Fontenla, Castelao, Montero Ríos y Eduardo Vincenti antes de finalizar en la Praza do Concello. La comitiva contará con cuatro dornas. La mayor de ellas, la “Banda do Río”, encabezará la cabalgata abriendo paso a las que desplazarán a los Reyes Magos: dos dornas polbeiras, la “Can do Penedo” y la “Robaleira”, y una de media construcción –mezcla entre bote polbeiro y dorna–, la “Roiba”, cedida por la familia Molezún. La animación será variada, con dos charangas, una street band, una representación de la Banda de Gaitas Manxadoira y tres grupos de animación de calle, todos ellos luciendo motivos marineros. También tomarán parte las ANPA de los colegios de A Pedra, Virxe Milagrosa, A Torre-Cela y Montemogos-Beluso, con 72 niños desfilando. No faltarán los habituales caramelos, con el reparto de unos 400 kilos de los mismos, y un fin de fiesta con fuegos artificiales en la Praza Massó. El Concello agradece a Cerqueiro la cesión de sus instalaciones para el montaje de las carrozas.