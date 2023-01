La Valedora recomienda que la secretaria haga el informe pedido por el PP sobre el Plan Concellos

La Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, se puso ya en contacto con el Concello de Cangas para recomendar a la secretaria municipal que informe sobre qué órgano tiene las competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos 2022-2023.

La decisión de la Valedora do Pobo va a traer cola. La secretaria del Concello de Cangas se había negado en dos ocasiones a informar sobre esta cuestión. La primera vez sostenía, cuando el PP solicitó que se pronunciase, consideró que no era una cuestión que se hubiese debatido en pleno y por lo tanto no debía informar. El PP trasladó la cuestión a una moción para ver si así la secretaria se veía obligada a hacerlo, pero la respuesta fue negativa. La técnica municipal entiende que “los concejales que no tiene atribuciones ejecutivas no puede pretender, empleando la figura de moción, la emisión de forma preceptiva por parte de la Secretaria Municipal de cualquier cuestión que la popularmente conocida como posición considere, de producirse lo anterior se estaría incurriendo en un fraude de ley”.

El PP fue muy duro con la negativa de la secretaria, que la acusó de entorpecer su labor de fiscalización al gobierno de Cangas. “NO entendemos que después de que en cuatro ocasiones , en un plazo de seis meses, no exista por parte de la secretaria municipal una respuesta clara a nuestra pregunta. Nos parece que no se está respetando nuestros derechos como miembros de la corporación”. En ese momento, el PP ya avisó que acudiría a la Valedora do Pobo. El Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoureiros de la Administración Local (Cosital) de las provincias de A Coruña y Pontevedra apoyaron a la secretaria de Cangas. También contó con el apoyo del Comité de Empresa del Concello de Cangas. Cosital entiende que el informe solo será posible previa petición expresa de la Alcaldía, al ser el órgano que dispone de esa facultad.

Los populares no entendían que nadie pudiese informar sobre la legalidad de una actuación en una junta de gobierno. Era algo que nunca había ocurrido en Cangas y de ahí su sorpresa. Si es verdad que hubo un informe, pero que lo realizó la empresa que lleva los servicios jurídicos del Concello y el PP exigía que fuera municipal. Pero lo cierto es que transcurridos muchos meses, no hay nadie que aclare esta cuestión, que está en entredicho porque en 2021, la Diputación de Pontevedra había exigido que fuera el pleno de la corporación quien aprobara los proyectos del Plan Concellos.