Mario Rodríguez asegura desconocer que haya una corriente en contra de la lista

El nuevo candidato a la Alcaldía de Moaña por el PSOE y secretario local del partido, Mario Rodríguez, se muestra sorprendido de las voces críticas en el seno de la formación socialista, que anunciaron que iban a intentar tumbar la nueva lista electoral para los comicios municipales de mayo, que presentó y fue aprobada en la asamblea del pasado 28 de diciembre. Rodríguez confirmaba ayer que no tenía conocimiento de ninguna corriente en contra de la lista, que según sus detractores, no cumple con la filosofía de un partido feminista y no es paritaria, entre otras cuestiones de representatividad de las personas elegidas.

