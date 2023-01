Suspendida la Romaría de Santos Reis al anegarse el atrio de la capilla

Las fuertes lluvias caídas en la comarca en los últimos días de 2022 tendrán consecuencias en uno de los eventos más característicos del arranque del año. La Asociación Santos Reis ha decidido suspender la tradicional Romaría del 6 de enero ante el anegamiento del atrio, que acumula una notable cantidad de agua. A pesar de los esfuerzos de estos últimos días por tratar de retirarla, la situación no ha mejorado en exceso y el colectivo ha optado por renunciar a la celebración de este sábado.

“Aunque estos días no ha llovido hay mucha agua en el monte y va filtrándose al atrio por una de sus caras”, relata José Manuel Dopazo, directivo de la Asociación Santos Reis, que añade que el torrente “baja por las escaleras y hace imposible encontrar una solución”. El terreno alrededor del edificio diseñado por Urbano Lugrís está encharcado, en especial en la parte trasera, donde las bolsas de agua son más evidentes, e impedirían el norma desarrollo de la procesión. “El principal problema es que el terreno no drena y el agua queda estancada. O se mete un drenaje o no hay solución”, aventura Dopazo.

La actividad del colectivo en este arranque de 2023 ha sido intensa para tratar de acondicionar el recinto para acoger la Romaría de Santos Reis. Y es que la directiva se encontró con la desagradable sorpresa de que el agua también se había filtrado al interior de la capilla, de donde hubo que retirarla manualmente. Al final ha habido que rendirse a la evidencia y renunciar a la celebración. Más aún cuando las previsiones meteorológicas apuntan a que el viernes y el propio sábado podrían regresar las lluvias. “No es la primera vez que nos ha pasado esto. Ya sucedió un año. Es lo que hay”, afirma resignado el directivo de Santos Reis.

La Romaría de Santos Reis había vuelto a celebrarse el año pasado después de dos ediciones de parón (las de 2020 y 2021) a causa de la pandemia del coronavirus. La asociación, que ya organizó una muestra fotográfica con motivo de San Martiño, se centrará ahora en la organización de la Romaría da Ascensión, el otro evento dentro de su calendario anual.