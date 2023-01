La Asociación cultural y de tiempo libre A Illa dos Ratos cerró el año 2022 con un incremento de asistentes en sus rutas en Cangas y Moaña, con un total de 86 y 2.404 personas, las últimas en San Martiño, con 50 inscritos. Señalan que cuando empezaron el proyecto en 2016, la intención era dinamizar el entorno, a través de rutas gratuitas durante todo el año, abiertas a vecinos y visitantes para conocer y aprender a valorar los recursos turísticos..

Durante el 2022 han seguido colaborando con el Concello de Moaña organizando el programa “Descubre Moaña” y han impulsado “Cangas en ruta 2022” que llevaron a cabo, por primera vez en seis años, sin contar con el apoyo institucional del Concello. En “Descubre Moaña” los aistentes conocieron los aspectos y lugares más interesantes del municipio a través de 9 rutas: A Moaña mariñeira, Canteras do litoral, San Martiño, Sendeiro da Fraga, Intermareal de Tirán, Mulleres da historia de Moaña, Sendeiro de Rialdarca, la literaria “O último barco” y la gran novedad del año “A poza da Moura de Domaio”. A Illa dos Ratos confirma que las cifras de asistencia fueron excelentes, con 1.128 personas, lo que representa una media de 28,20 personas por ruta. La más repetida fue la literaria, en gran parte porque varios clubes de lectura solicitaron rutas adicionales, sobre todo tras la trágica muerte del escritor Domingo Villar, autor de “O último barco” ambientada en Tirán.

Con respecto a Cangas, la asociación había presentado en octubre a la Concejalía de Turismo su proyecto anual de rutas para 2022, pero se les informó que siguiendo las indicaciones de los técnicos municipoales, tenían que licitar el servicio por primera vez. Se publicaron unas bases que no podína cumplir, pero mantuvieron algunas de las rutas recurriendo a establecimientos y entidades colaboradoras, a través del apadrinamiento y artículos de blog. Muestran su satisfacción por la acogida y que gracias a las aportaciones de participantes y de entidades colaboradoras como Comercio do Morrazo, Todomorrazo, Prosaúde, Conservas Lago Paganini, Brunsantervás o el Hotel Prado Viejo, se pudieron realizar rutas todo el año. Se realizaron 45 con una asistencia de 1.241 personas, con una media de 27,58 por ruta. Las rutas fueron las de Massó, “Cangas 1617, A defensa da vila”, O Facho y la de “Aldán, un condado á beira do mar”. La más repetida fue la de Massó.