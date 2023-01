Bueu pedirá fondos del Plan Ágora para acometer la humanización de Montemogos

El plan del Concello de Bueu para mejorar la movilidad peatonal en los viales del municipio vivirá una nueva etapa en el lugar de Montemogos, en la parroquia de Beluso. El gobierno local ha manifestado su intención de concurrir a los fondos del Plan Ágora de la Diputación de Pontevedra para acometer un proyecto de humanización en Montemogos que se uniría a otros que ya están programados en el entorno y que tendrían como finalidad última la transformación de Beluso.

La convocatoria del Plan Ágora a finales del pasado año es una oportunidad que el ejecutivo de Félix Juncal quiere aprovechar para elaborar un plan de actuación dentro de los parámetros fijados en estas subvenciones. O lo que es lo mismo, priorizando la movilidad peatonal en detrimento de la circulación de vehículos, que quedaría restringida a los residentes y servicios. “Es una zona con caminos interiores de aldea, en los que queremos actuar para ir renovando servicios y ofrecer una mayor calidad en el pavimento, a fin de resolver problemas de accesibilidad y movilidad”, explica el regidor buenense.

La idea es, pues, la de renovar el pavimento por uno más “amable”, favorecer el tránsito de peatones y eliminar el tráfico rodado que no sea imprescindible. Pero Juncal añade un aspecto a mayores, el de la renovación de la señalización “para que los conductores sean conscientes de dónde están accediendo”. Y es que en más de una ocasión el GPS ha enviado de manera errónea a los vehículos a viales que, por sus características, no están adaptados para soportar el tráfico. “No es un problema exclusivo de esta zona”, señala, no obstante Juncal. El alcalde de Bueu subraya, además, que el proyecto “va en la misma dirección de los últimos años, y no se trata únicamente de asfaltar u hormigonar un camino”. El plan podría incluir, en caso de que fuese necesario, la renovación de servicios. “Queremos recuperar ese patrimonio, esas casas y muros antiguos, que permanecen casi ocultos”, añade.

Servicio a un 70-80 por ciento de viviendas del barrio

La zona que contemplaría este proyecto es la de O Couto, “la más histórica de Montemogos”, dando servicio a entre un 70 y un 80 por ciento de las viviendas del barrio. Así, se actuaría en la carretera de Montemogos y en varios viales interiores.

La iniciativa se une a otras en idéntico sentido que el gobierno ya tiene en marcha en Beluso. La más avanzada comprende la humanización de varios viales interiores. Este proyecto está ya elaborado y será presentado públicamente este mes. Además, hay otra actuación similar en varios viales comprendidos entre las carreteras provincial y autonómica y hay una tercera que iría desde el cruce próximo a la Casa do Pobo hasta Chan do Piñeiro. Pero esta dependerá de un plan de mayor calado, el que comprende el desarrollo de la unidad de actuación situada en el centro de Beluso, junto a la Casa do Pobo, y por el que ya ha recibido la cesión del aparcamiento.

Siguiendo la estela de la Rúa Canceliña

La iniciativa que el Concello quiere desarrollar en Montemogos sigue la estela de la que está elaborando para la humanización de las rúas Canceliña y As Meáns. El ejecutivo buenense recibió hace apenas tres semanas la confirmación de la Diputación de Pontevedra de una ayuda por valor de 19.000 euros para la redacción del proyecto. El coste total es de 21.089 euros y la parte restante irá con cargo a las arcas municipales.

El proyecto apostará por la instalación de una plataforma única en estos dos viales, con una longitud de 700 metros. En ella se reducirá la velocidad de los vehículos a 10 kilómetros por hora, manteniendo siempre la prioridad los peatones. Se incluye también la dotación de pasos de peatones elevados , la generación de zonas de estancia entre nodos y la ampliación de la plaza situada en el cruce con la Avenida de Marín.