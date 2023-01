La Asociación Ecoloxista de Bueu Anduxía recuperará este año una de sus tradiciones que coincide con el arranque del año. El colectivo ha vuelto a convocar el baño en Pescadoira para exigir la regeneración de la playa urbana buenense, una reivindicación con la que llevan años y que, por el momento, está pendiente de que se planifique la segunda fase de la recuperación de este arenal

La cita está programada para este viernes a partir de las 12 horas, y los asistentes pueden optar tanto por la apuesta de los más valientes bañándose en las aguas de Pescadoira, o por la más prudente de mojar los pies y aportar igualmente su reivindicativo granito de arena. Al término del chapuzón está prevista la habitual fotografía de familia y también una degustación de chocolate caliente y roscón para recuperar fuerzas después de haber desafiado al frío y a los elementos.

El baño reivindicativo de Anduxía en Pescadoira regresa después de dos años de obligado parón por la pandemia del coronavirus. La iniciativa se puso en marcha en el año 2013 y desde entonces se ha venido desarrollando de forma ininterrumpida hasta la eclosión del Covid-19. Es, por tanto, la novena edición del chapuzón.

La ejecución de la segunda fase de la regeneración de Pescadoira está en stand by después de que el pasado mes de abril el proyecto por el que se había apostado desde Portos de Galicia, con el respaldo del Concello de Bueu, se viniese abajo al no contar con el visto bueno de Costas, que consideraba que con esta actuación no se solucionaría el problema de basculamiento de la arena de la playa. La idea era acometer un dique oblicuo semisumergido de unos 60 metros de longitud desde el muelle de Attilio en dirección a la Casa do Mar. Portos anunció entonces que buscaría una solución alternativa.