Portos afirma que la prohibición de aparcar en la Casa do Mar ya estaba vigente y es común a toda Galicia

La prohibición de estacionar en el aparcamiento de la Casa do Mar de Bueu no es nueva. El uso restringido de este espacio viene de hace años, aunque la inmensa mayoría de la población no era consciente de esa limitación. Una restricción que no afecta solo a Bueu, sino a todos los espacios de estas características que existen en Galicia. Así lo aseguran desde el ente público Portos de Galicia.

En el mismo lugar donde ahora se acaba de colocar la nueva señalización ya existía otra que decía “Prohibida a entrada a todas as persoas alleas a actividade portuaria”, tal como se puede comprobar en fotografías de archivo o en el servicio Google Street View. Cosa diferente es que se le hiciese caso, que el propio ente público disponga de los medios necesarios para vigilar su cumplimiento o multar a los conductores. Así, durante todos estos años se ha producido un uso irregular de esta explanada. “Esta reservada para usos portuarios y no tienen que estar necesariamente relacionados con la lonja, que es un espacio diferente y cuyo acceso está limitado a sus usuarios”, explican desde Portos de Galicia. De todos modos esto no impide que se puedan realizar reservas para otros usos autorizados, como el de la asociación Apropark o la ambulancia del 061. La señalización se acaba de renovar y ahora es mucho más visible, clara e informativa. Aunque en la práctica es muy posible que la situación no cambie demasiado y que los conductores sigan estacionando. No obstante, la nueva señaléctica es una especie de recordatorio y advertencia en caso de que se produzca un accidente o un percance. “Si alguien sufre, por ejemplo, una caída o un accidente en este espacio debe saber que no va a poder reclamar a Portos de Galicia porque se encontraría en un lugar de usos restringidos y en el que no debería estar”, añaden desde el ente público, que depende de la Consellería de Mar. Las fuentes oficiales consultadas explican que esta situación no se circunscribe solo a Bueu, sino que es común a todas las áreas portuarias en Galicia desde que se aprobó el decreto de transferencia de competencias del Estado a la Xunta de Galicia.