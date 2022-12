La lluvia y el viento obligan a suspender la popular carrera de San Silvestre para cerrar el año en Cangas

Los dos últimos años fue el COVID y este será la meteorología. La novena edición de la tradicional carrera de San Silvestre en Cangas, organizada para esta tarde por el Club Atletismo Morrazo con la colaboración del Concello, ha quedado suspendida por las previsiones de mal tiempo, viento fuerte y lluvia intensa, que obligan a decretar la alerta amarilla y tomar medidas de precaución. Ayer por la tarde decidieron suspenderla y desmantelar el plan de seguridad en el que participaban la Guardia Civil, Policía Local, Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y 061, entre otros. No obstante, sus promotores no renuncian definitivamente a la cita y barajan celebrarla en vísperas de Reyes, aunque deberán concretarlo en los próximos días.

MeteoGalicia avisa de la presencia de una borrasca y la entrada de un nuevo frente frío en la segunda mitad de esta tarde, coincidiendo con la hora prevista para la salida de la andaina y la carrera popular en Cangas. Las lluvias avanzarán por el oeste, extendiéndose durante la Nochevieja por toda la Comunidad, siendo localmente fuertes. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y el viento soplará del sur, fuerte, aunque se espera que vaya bajando de intensidad durante la madrugada. Se anuncian ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora y trombas de agua cuando amaine. Protección Civil permanece en alerta por fenómenos meteorológicos adversos, como también indican desde este servicio en Cangas. Las condiciones meteorológicas también tienen repercusión en el servicio de transporte de ría. La naviera Mar de Ons comunicó ayer por la tarde que debía interrumpir la prestación del servicio entre Cangas y Vigo. La interrupción se mantendrá durante la jornada de hoy y de momento no se sabe a qué hora se podría retomar. El año pasado la Xunta prohibió las fiestas de Nochevieja y también se suspendieron eventos tan tradicionales como la carrera de San Silvestre canguesa. Este año había ilusión por recuperarla, tres años después, y se esperaba reunir a más de un millar de personas con aportaciones de alimentos para el Comedor Social. En 2019 se juntaron más de 1.500 corredores. La salida de la carrera estaba programada para las cinco de la tarde desde la Alameda Vella, cinco minutos antes de partir la andaina popular, y cerrar el año completando un recorrido de 3,8 kilómetros por el circuito urbano habitual. El presidente del Club Atletismo Morrazo, Pablo Gayo, y el concejal Mariano Abalo informaron de la posibilidad y el deseo de celebrar esta edición de la San Silvestre, aunque sea con unos días de retraso, y manteniendo el trazado. Los corredores subirían hasta la rotonda de Pedra Alta, para después recorrer la Avenida de Vigo hasta el cruce del Galas y bajar por la Avenida de Lugo, desviarse por Reboredo y completar el trayecto por calle Noria para regresar por el centro al punto de salida. El plan de seguridad de este evento ya está preparado y solo variaría le fecha de aplicación, señalan desde el consistorio. Policía Local, Guardia Civil, Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y 061, además de los voluntarios, participan en el complejo dispositivo, que incluye el cierre de buena parte del centro urbano al tráfico rodado y cortes en varios cruces. Bueu mantiene la convocatoria Al cierre de esta edición, Bueu mantiene su San Silvestre, con salida a las seis de esta tarde desde la carpa instalada en As Lagoas.