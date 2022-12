Vecinos de Bueu denuncian que llevan desde principios de semana sin poder sintonizar los canales de televisión de Radiotelevisión Española (RTVE), como La 1, La 2 o el Canal 24 horas.

Entre los afectados hay residentes en el lugar de Outeiro, que se pusieron en contacto con Consumo. “Nos explicaron que no se trata de un asunto de su competencia, pero que tienen constancia de que hay más casos en Bueu”, explica una de las personas afectadas. Algunos llamaron incluso a un antenista, que tras comprobar la antena y la instalación doméstica comprobó que se encontraba en perfecto estado y que ese no era el problema. “En nuestro caso probamos a resintonizar los canales, pero no nos aparecen los de la televisión pública”, se quejan algunos de los afectados.

El problema comenzó a principios de semana y de momento se desconocen las causas de este “apagón” en algunas zonas del municipio.