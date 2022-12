Skarnivals volven a latexar

Xa pasaron case sete anos desde a publicación do anterior disco dos Skarnivals. A banda do Morrazo voltará aos escenarios no mes de febreiro cun novo traballo, titulado “Latexos”. Estes días veñen de publicar nas plataformas dixitais un adianto, titulado “Cuervos” e no que demostran que o seu espírito combativo e reivindicativo segue intacto. O álbum sairá a venda en xaneiro e o 4 de febreiro comezará a súa xira, coa primeira parada no Aturuxo.

Xa están de volta. Case sete anos despois da publicación do seu anterior traballo discográfico, “Movimiento irracional”, os Skarnivals están de volta coa súa mestura de ska, punk e folk. A banda morrancense, con fonda pegada en Bueu, publica neste inminente mes de xaneiro o seu cuarto disco, que levará por título “Latexos”. E a publicación do traballo vén acompañada dunha xira galega, que como non podía ser doutra maneira comezará na sala Aturuxo. Será o 4 de febreiro e as entradas están xa a venda a través da web entradium.com. “Latexos” está composto por nove temas e a banda vén de publicar un adianto a través de todas as plataformas dixitais. Trátase de “Cuervos”, unha canción que segundo explican denuncia as crises mundiais, o capitalismo e os mecanismos para manter o estatutus dos privilexiados fronte á clase traballadora. Previamente xa presentaran outro tema, titulado “Do revés”. A banda está integrada polo vocalista Kome, os guitarristas Adriá e Alexandre, o trompeta Chavete, o trombonista Héctor, Javi Chanke á batería, Txelas na gaita e o baixista Ziku. Este novo disco foi gravado e producido nos estudios Estereoarte, en Vigo, baixo a dirección de Javier Abreu e está publicado polo selo Galiunk Producións. Este “Latexos” suponón un paso máis na madurez compositiva e musical dunha banda que comezou a súa andaina en 2012, despois do xérmolo de Skakeo. Ao longo destes anos gravaron o EP “Skakeo” (2010) e os discos “Torsión mundial” (2012) e “Movimiento irracional” (2016). De momento a xira que arrincará no Aturuxo xa ten outras datas confirmadas en Galicia: o 11 de febreiro na sala Filomatic da Coruña; o 25 de marzo na sala Auriense de Ourense; e o 20 de maio na sala Moon, en Santiago. Uns directos nos que volverán a exhibir a súa enerxía e un estilo moi persoal e reivindicativo.