Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cangas se movilizaron ayer para atender una alerta por violencia de género en la calle Santa Baia, en el centro urbano del municipio. Vecinos de la zona señalaron que un hombre habría agredido verbalmente a su pareja, por lo que se dio aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que desplegaron un operativo de acuerdo al programa VioGén (sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género). Cuando llegaron al domicilio, el supuesto agresor se encontraba muy alterado, probablemente debido al consumo de alcohol u otras drogas, aunque no ofreció resistencia a la autoridad, y fue trasladado al hospital Povisa, de Vigo, para su exploración y tratamiento. No fue detenido porque la mujer no presentó denuncia, según las fuentes consultadas.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las tres de la tarde y las patrullas policiales accedieron en sus vehículos por Eugenio Sequeiros, calle peatonal, lo que sorprendió al vecindario, aunque varios residentes señalaron que las trifulcas en el referido domicilio son bastante habituales y lo atribuyen al consumo de sustancias estupefacientes. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, fue informada de lo acontecido tras presenciar el despliegue desde su despacho en el Concello. Aprovechó para condenar cualquier tipo de violencia y abundar en la necesidad de denunciar para poner freno a esta lacra.