“La estabilidad del bipartito demuestra que pusimos a los vecinos por delante de las siglas”

El PSOE de Moaña, que tenía previsto celebrar ayer su asamblea, la aplazó a hoy para no coincidir con las comisiones informativas del Concello. La intención es que esta noche se conozca el nombre del candidato socialista a la Alcaldía en los comicios de mayo de 2023. El nombre que suena con más fuerza es el del secretario local, Mario Rodríguez. La cita de hoy cuenta con polémica porque uno de los candidatos denuncia que se obligue a presentar una lista completa, en vez de solo el nombre del alcaldable para después confeccionar la candidatura.

Marta Freire, que lideró el partido en los últimos ocho años y es todavía teniente de alcaldesa en el bipartito, se descartó ayer definitivamente, anunciando que abandona la política activa y no presentará batalla.

–¿Desde cuándo tiene decidido que no concurriría de nuevo a unas elecciones?

–Ya hace más de un año que tomé la decisión de no presentarme a las elecciones municipales de 2023. En ese mismo momento se lo trasladé a la ejecutiva del partido y al secretario provincial para que pudiesen trabajar con margen de cara a configurar un nuevo proyecto. Recientemente, en una de las últimas asambleas, lo comuniqué a la militancia de mi agrupación, a la cual estoy súper agradecida por el apoyo de todos estos años.

–¿Qué razones le llevan a dejar la política activa después de tantos años?

–Hubo varias cuestiones que valoré para tomar mi decisión, pero la principal y de mayor peso fue la necesidad de recuperar tiempo para mí y mi familia. La política municipal requiere un nivel de implicación y responsabilidad muy alto, lo que nos obliga a estar constantemente al 100% de nuestro rendimiento. Yo necesito parar y centrarme en otros aspectos de mi vida.

Hay varias cuestiones que sucedieron en los últimos años que me hicieron ver que necesito desconectar de esta dinámica, pensar más en mí misma y en los míos, reorganizar mi vida y tener tiempo para disfrutar de las personas que tengo a mi alrededor.

–Lleva dos mandatos como teniente de alcaldesa. ¿De qué actuaciones se siente más orgullosa?

–Es muy difícil resumir 8 años de gobierno, pero sí tengo que confesar que me siento muy orgullosa de la capacidad de diálogo y de entendimiento demostrada durante estos dos mandatos. La estabilidad conseguida entre las dos fuerzas políticas que formamos el gobierno fue clave para el avance de Moaña. Teníamos claro que era el momento de pensar en Moaña y que por encima de intereses partidistas estaban nuestros vecinos y vecinas.

Durante estos años conseguimos avanzar en política social, participación, transparencia, equipamientos, infraestructuras viarias, oferta cultural… Hicimos una apuesta firme por la recuperación económica del Concello, cumplimos nuestro compromiso de ceder al SERGAS los terrenos para el centro de salud, avanzamos en políticas medioambientales, impulsamos una nueva política de movilidad sostenible...

De todo esto, y de la resolución de los problemas cotidianos del día a día, gracias al trabajo extraordinario de las personas de la brigada municipal, es de lo que más orgullosa me siento.

“Muchas veces el partido no valoró lo logrado desde una agrupación humilde”

–Desde la secretaría general de su partido critican muchas actuaciones del bipartito. ¿Cómo vive eso desde su posición?

–Sinceramente, tengo que confesar que intento mantenerme al margen de esa dinámica electoral. Yo estoy centrada en la gestión municipal y en cumplir los compromisos adquiridos con mis vecinos y vecinas.

Durante mis años como portavoz del PSOE siempre defendí que en política no vale todo, que la coherencia debe ser un valor a subrayar y que cada quién debe saber el lugar que ocupa. Mi lugar es en estos momentos es estar al servicio de mis vecinos.

–¿El partido valoró como se merece su aportación al PSOE de Moaña y al Concello?

–Creo que muchas de las situaciones vividas en la Agrupación de Moaña en los últimos años no se hubieran dado si el partido valorase el trabajo realizado por mí y por otros compañeros de esta agrupación.

Ya que estamos de confesiones; confieso que durante mucho tiempo me pregunté que más tenía que hacer para que se diesen cuenta de la importancia de lo que estábamos logrando desde una agrupación tan humilde como la nuestra. Alguna que otra decepción me tengo llevado con este asunto, pero la vida me enseñó que debo quedarme con el apoyo mayoritario de la militancia durante estos ocho años y con el cariño, apoyo y reconocimiento de muchos vecinos y vecinas.

–¿Qué espera del próximo candidato socialista a los comicios de 2023?

–Es muy difícil responder a esta pregunta cuando aún no sé quién va a ser el candidato. Visto lo publicado en los últimos días, igual necesito una nueva entrevista (risas) para responder con claridad. A ciegas digo que para mí lo más importante de un candidato socialista es que tenga claro que por encima de la “camiseta” están los vecinos.

–¿Seguirá militando en el PSOE?

–Soy y seré siempre socialista. Con la decisión adoptada simplemente doy un paso al lado en la política activa.

–¿Compensa dedicar tantos años al Concello?

–Nadie nos obliga a estar en política. A mí la política es un tema que me apasiona desde muy joven, por eso decidí estudiar Ciencias Políticas, militar en el PSOE y encabezar durante dos legislaturas la candidatura de mi Agrupación. Cualquier trabajo, si te dedicas al 100%, tiene un sobrecoste. Los que estamos en política sabemos lo que implica y lo que supone nuestro cargo, el sacrificio es para las personas que nos rodean y a las cuales tengo que agradecer toda su comprensión y apoyo durante todo este tiempo. Para mí, las grandes sacrificadas fueron mis hijas.

Yo de aquí me iré dentro de unos meses con el convencimiento de que hice lo que tenía que hacer, orgullosa de los logros conseguidos, agradecida con los compañeros que me acompañaron durante todo este tiempo y con los trabajadores municipales de este Concello, especialmente a mi brigada municipal y a alguien que aunque ya no está entre nosotros fue el mejor capataz y mi mejor maestro.