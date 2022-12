“O actual goberno de Bueu actúa á desesperada para evitar unha debacle electoral”

Camilo Macenlle, de 64 anos de idade, foi elexido hai unhas semanas por unanimidade como candidato do PSOE de Bueu á Alcaldía de Bueu. Será a súa volta ao mundo da política local despois dunha experiencia durante a súa xuventude, tamén co PSOE, na súa vila natal de Marín. É natural da parroquia de Ardán, limítrofe con Bueu, e practicamente toda a súa vida xira ao redor da vila bueuesa. Nas eleccións municipais do vindeiro mes de maio collerá o relevo de José Manuel Vilas, que liderou a candidatura do PSOE en 2015 e 2019.

–Como foron estas semanas tras a súa proclamación como candidato del PSOE de Bueu?

–Na cidadanía detéctase unha gran necesidade de cambio. Este equipo de goberno está navegando á deriva, sen rumbo e como se non houbese ninguén na ponte. Mesmo entre algúns votantes nacionalistas hai cansanzo e falta de ilusión. Estanse a facer as cousas baseadas na improvisación coa única intención de conseguir votos para manterse no poder. Este tipo de accións egoístas sen pensar na cidadanía son un erro que cometen a maioría dos equipos de goberno cando se atopan nunha situación desesperada.

–A experiencia na política local non é nova, xa foi concelleiro no seu Marín natal nos inicios da democracia. Como cambiou a política municipal ao longo destes anos?

–Si, fun concelleiro en Marín, no comezo da democracia. Eu tiña 24 anos e viña da universidade, das manifestacións... A política daquela consistía en deixar atrás o conflito dos últimos anos da ditadura e iniciar unha nova era democrática. Era difícil facer política local, había que superar moitos hábitos, moitos poderes establecidos. Hoxe pódese facer verdadeira política local que satisfaga as necesidades dos cidadáns e que solucione os seus problemas.

–Está ás portas da xubilación e decidiu embarcarse neste novo reto de liderar a lista do PSOE de Bueu. Qué o convenceu a dar este paso?

–A principal motivación é axudar á nosa mocidade. Eles son o futuro e penso que os da miña xeración estamos en débeda con eles. A acción política ao longo destes anos de democracia provocou que a xeración de mozos e mozas máis formados da historia de España teña que emigrar, igual que os nosos antepasados. Todo por falta de oportunidades de traballo digno e facilidades para adquirir unha vivenda, sobre todo nos pobos pequenos coma Bueu.

A principal motivación é axudar á nosa mocidade. Eles son o futuro e penso que os da miña xeración estamos en débeda con eles. A xeración de mozos e mozas máis formados da historia de España tivo que emigrar, igual que os nosos antepasados.

–Como xurdiu a posibilidade de encabezar a lista del PSOE de Bueu?

–Chego á idade de xubilación o 20 de marzo de 2023. Presentarme á Alcaldía de Bueu non formaba parte do meu proxecto de futuro. Basicamente o meu plan era, unha vez xubilado, viaxar e despois viaxar de novo. Ver mundo fascíname. Cando a directiva do PSdeG-PSOE de Bueu se puxo en contacto conmigo colleume por sorpresa. Deliberar a proposta, revisar os meus plans e aceptala levou o seu tempo.

–Cal é o obxectivo que se marca? É factible aumentar o número de apoios para chegar á Alcaldía?

–O meu obxectivo é conseguir unha maioría suficiente que nos permita gobernar en solitario. Bueu nunca tivo un alcalde do PSdeG-PSOE, creo que se dan as circunstancias idóneas e estou convencido de que agora é o momento.

–Cales serían as súas prioridades e proxectos no caso de chegar á Alcaldía?

–Frear a perda do noso patrimonio cultural tanxible e intanxible, en definitiva a perda da nosa identidade. Esta vila, hasta fai poucos anos tiña un patrimonio histórico conserveiro e unha identidade de vila mariñeira dos máis recoñecidos de Galicia. Os distintos gobernos alternativos, de PP e BNG, o desfixeron. Unhas veces por intereses persoais e outras por falta de cultura e de sensibilidade.

O turismo é o sector clave da economía de Bueu, cunha enorme fortaleza e capacidade para crear emprego e xerar riqueza. Hai que apostar polo turismo intelixente, sostible e de calidade, baseado na nosa cultura e tradicións, na gastronomía, nos produtos locais, nas nosas praias e paisaxes... Desenvolveremos un Plan Estratéxico do Turismo que defina novos produtos turísticos e marque estratexias de futuro a seguir.

Ademais queremos impulsar a construción do paseo urbano marítimo na actual Avenida de Montero Rios, desde As Meáns ata Can do Penedo: deberá incluír aparcadoiros subterráneos e ampliar as zonas peonís e axardinadas. Tamén un paseo urbano da Praia de Agrelo, que xa fai anos que se debería ter feito; o arranxo e embelecemento do centro urbano e dos núcleos rurais; un paseo rural pola beira dos ríos Frade e da Pena, e arranxo da zona recreativa de Chans

Defendo proxectos empresariais baseados nos nosos recursos, que funcionen como tractoras. Sería o caso unha adega de última xeración, para elaborar viño tinta femia ou unha planta de elaboración de astillas/pellets, en alianza coas comunidades de montes.

–Na súa presentación marcouse unha serie de retos, sobre todo vencellados coas oportunidades para a mocidade e emprego, nos que as administraciones locais non teñen competencias. Como espera poder llevarlos a cabo?

–A través da modificación do PXOM para dar soporte legal ás novas modalidades residenciais de uso compartido, como o “cohousing”. Isto permitirá resolver unha parte do problema residencial dos mozos e promover comunidades de coworking e teletraballo, dotados de alta conectividade a internet (banda ancha, 5 G...). Se queremos estar no futuro, hai que apostar por este sistema de residencia e forma de traballar.

Tamén coa ampliación do polígono industrial, creación dun viveiro de empresas para apoiar aos nosos emprendedores e un recinto feiral para celebrar eventos con gran afluencia de público.

Tamén coa posta en marcha de proxectos empresariais baseados nos nosos recursos, que funcionen como tractoras: unha adega de última xeración, para elaborar viño tinta femia; unha planta de elaboración de astillas/pellets, en alianza coas comunidades de montes, para abastecer enerxeticamente aos edificios públicos de Bueu; unha fábrica de casas prefabricadas, unha opción para a vivenda social e colaborativa; ou a creación dunha empresa de xestión de turismo baseada en experiencias mariñeiras.

–Como definiría a situación actual do municipio de Bueu?

–A situación actual é caótica, o equipo de goberno está a actuar con desesperación para evitar unha debacle electoral. Este equipo de goberno é responsable de moitos dos males que estamos a sufrir o pobo de Bueu. Cando se fan as cousas improvisando e sen pensar, empeoras aínda máis a situación. Son necesarias ideas frescas, que se pense na cidadanía, facer propostas sensatas e ser capaces de levalas a cabo. Evidentemente o actual equipo de goberno local está queimado, é necesario un cambio e estou plenamente convencido que a alternativa con máis capacidade para entender a situación actual e poder xestionala é a do PSdeG-PSOE.

“A lista está avanzada e os primeiros postos case decididos”

–Tan importante como o cabeza de lista é o equipo que o rodea. Xa ten definida a candidatura que o acompañará nas eleccións?

–A lista está moi avanzada, os primeiros postos están case decididos, pero hai cousas que pechar. A presentación aínda non ten data. Pero gustaríame engadir que no noso sistema de goberno a participación cidadá e os equipos externos de apoio serán moi importantes. Pretendemos crear “xuntas e consellos” coa a participación de voluntarios para traballar en áreas e en proxectos concretos: economía, cultura, festivais, festas, rural, turismo, entroidos, decoración de Nadal, deportes, etc. A colaboración entre Concello e voluntariado vai a ser moi importante. Neste e neste sentido e coa intención de agradecer o tempo prestado, preténdese a creación dun banco de tempo. Así rexistrarase o tempo prestado por cada voluntario e será canxeable por servizos ou eventos patrocinados polo Concello: piscina, ximnasio, concertos, excursións, etc.

–Vostede é natural de Marín. Que é o que ten Bueu para que decidise instalarse aquí e que agora aspire a intentar gobernar ou mellorar o seu pobo de acollida?

–Aínda que nacín en Ardán, a miña avoa pola parte paterna e meu pai eran de Cela. O meu pobo de referencia sempre foi Bueu, como para a maioría dos mozos de Ardan da miña época. A miña avoa materna vendía pan de millo na praza de Bueu e cando era pequeno, sobre todo nas festas, pasaba moito tempo en Bueu, na casa dos meus tíos. Cando tiña 17 ou 18 anos, en 1975 máis ou menos, xunto cun grupo de amigos creamos o primeiro equipo federado de balonmán que se formou en Bueu. Adestramos e xogamos no grupo escolar [A Pedra], que está ao carón do polideportivo. Este equipo foi a orixe do actual Bueu Atlético Balonmán. Levo 38 anos casado en Bueu: recén casado vivín catro anos en Bueu e despois fun vivir a Marín e actualmente levo case doce anos en Cela. O grupo de amigos cos que adoito saír son de Bueu e a estas alturas da miña vida, o meu pobo é Bueu e síntome totalmente bueués.