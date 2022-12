Rescatan a dos marineros después de que un golpe de mar volcase su barco frente a O Con

El sector del mar en Moaña se llevó ayer un buen susto que por suerte acabó en final feliz. Y es que dos marineros que estaban faenando al marisqueo a flote acabaron en el agua cuando un golpe de mar volcó su embarcación. Lograron subirse al casco de la misma hasta que llegaron varios compañeros que les remolcaron a tierra. El suceso se saldó sin daños físicos de consideración aunque la operación de rescate atrajo la atención de vecinos que caminaban por el entorno de O Con.

La embarcación afectada fue “Novo Preguntoiro”, que cerca de la una de la tarde estaba llegando a O Con tras faenar, junto a decenas de barcos, frente a la isla viguesa de Toralla. “Entonces se levantó mucho viento y oleaje. Les entró agua y rápidamente el barco volcó. Fue un visto y no visto. Por suerte estábamos cerca y los tripulantes no sufrieron ningún golpe al caer al mar”, explica Darío Piñeiro, del barco “Eva y Abel”, que fue el que participó activamente en el rescate y remolcó a sus compañeros a tierra.

“Llevamos el barco hasta el pantalán de pesca de O Con. Ellos iban en el casco aparentemente sin problemas. Después un barco bateeiro, con ayuda de la grúa, le dio la vuelta”, explica Piñeiro.

Lo llamativo de la escena, con dos marineros esperando su rescate sobre el casco de una barca boca abajo, causó alerta pero se pudo resolver sin problemas.

Campaña de Navidad

Frente a Toralla estos días faenan parte de los mariscadores a flote de Moaña, que tratan de capturar las cuotas de almeja de las distintas especies y de berberecho para aprovechar la campaña navideña. Estos días acuden todas las embarcaciones, al subir el precio del producto por la alta demanda.

La sucesión de temporales, además, está dificultando el trabajo de marisqueo. El lunes la flota quedó amarrada en las tres cofradías de O Morrazo por culpa del intenso viento y el martes las plazas de abasto tenían escasez de marisco. Las placeras explicaban que no pueden comprometerse con muchos encargos ante el riesgo de no poder cumplir con los pedidos si no mejora el tiempo.