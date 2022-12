O Concello de Cangas, a través da Concellería de Servizos Sociais, Igualdade, Feminismo e Sanidade, organiza o obradoiro “Violencia de xénero e novo contexto dixital”, concedido pola Xunta. e que se desenvolve hoxe no IES María Soliño, de 8.30 a 10.30 horas. O taller está centrado no coñecemento e prevención das novas formas de violencia que xurden no contexto dixital, como ciberviolencia, grooming, sexting...