O Apalpador percorrerá as rúas da comarca o día de Nadal

O Apalpador, figura tradicional do Nadal en Galicia que a Deputación de Pontevedra leva anos tentando recuperar, non se esquecerá do Morrazo este ano. O propio domingo 25 de decembro, Día de Nadal, visitará as catro vilas do Morrazo. O carboeiro percorrerá as rúas xunto ao seu compañeiro acordeonista, Servando Barreiro, e o seu burro “Río Lor”. Levará música, baile a anécdotas a distintos recunchos da comarca.

Onte pola tarde o Apalpador estivo no Pazo Provincial de Pontevedra, e foi recibido oficialmente pola deputada María Ortega, responsable do departamento de Lingua. No Morrazo o pasarrúas desta personaxe está fixada para ás 11.00 horas da mañá en Bueu, ás 12.30 horas do mediodía en Cangas, ás 17.30 horas da tarde en Moaña e ás 19.30 horas en Marín. O obxectivo do Apalpador é fomentar a dinamización da lingua, o respecto ao medio ambiente e os hábitos de alimentación saudables entre os valores principais. Estes pasarrúas entran dentro do programa provincial “Nadal en galego” que ten a intención de fomentar o coñecemento da tradición de Nadal propia de Galicia para que os máis novos poidan familiarizarse, por exemplo, coa mítica figura do Apalpador.