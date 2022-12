Lista de espera para cabritos y otros productos ecológicos

Mariscos y pescados de la ría no son los únicos productos estrella de las compras navideñas, ni los que más escasean estos días. Carnes, quesos, mieles o vinos son otras alternativas de calidad y proximidad sobre las que la demanda supera a la oferta, en algunos casos casi sin tirar de los precios al alza. Ejemplos de ello son las cooperativas morracenses Pouso da Serra, en O Hío (Cangas), y A Meixoeira, en A Fraga (Moaña), que ya han puesto el cartel de agotado para algunos de sus productos y no dejan de recibir llamadas para engrosar la lista de espera, aunque advierten que ya no podrán atender buena parte de esos pedidos para estas fechas navideñas.

“Hace practicamente dos meses que tenemos cerrada la reserva de cabritos y no podemos atender más”, explica Carlos Piñeiro, uno de los artífices de Pouso da Serra. La cooperativa no necesita promocionar este producto, que se vende solo por la crianza y alimentación natural del ganado en los montes de O Hío y un “boca a boca” que funciona para difundir sus bondades. Así, los alrededor de 40 cabritos disponibles para estas fechas ya están vendidos cuando se estrena el otoño, porque la mayoría de clientes repiten y, además, la red de demandantes se extiende entre sus allegados. La cooperativa se encarga de sacrificar los animales, de entre tres y cuatro meses de crianza y de seis a siete kilos de peso en canal, y de entregarlos limpios y listos para el consumo. El precio ronda los 18 euros el kilo, entre uno y dos euros más que en otras épocas del año. Aunque la demanda aumenta en Navidad, es amplia todo el año, explican. Pouso da Serra celebra una fiesta gastronómica en verano, en O Frendoal de Liméns, en la que da salida a la producción de cabrito de la primera mitad del año, y la completa en estas fechas navideñas. Además, dispone de alrededor de 130 cabezas de ganado adulto, entre hembras reproductoras y los machos que las cubren, y a la oferta de carne se añade la de miel, constante todo año y que se ofrece también como producto ecológico, de calidad y proximidad. Tampoco en la cooperativa moañesa A Meixoeira precisan echar mano del mercado mayorista para vender los afamados productos de una actividad ecológica, económica y social cada día más valorada. Su explotación está especialmente dirigida a la producción de leche de cabra para elaborar quesos y otras delicias gastronómicas, y la venta de cabritos es adicional, para dar salida comercial a los machos jóvenes que no se aprovechan para recría. No más de una veintena en estas fechas navideñas, con los mismos precios del resto del año y con el cupo ya agotado desde hace tiempo. Más allá de la carne, distintas variedades de quesos, licores y miel forman parte de la oferta de A Meixoeira, que los ofrece en vistosas cestas orientadas al regalo. “Es un regalo distinto, de calidad, para comer un bocado especial y que funciona bastante bien en Navidad”, explica Carlos Malvido, que, con otros compañeros y compañeras, anda enfrascado estos días en una actividad adicional a la del resto del año. Los consumidores lo piden y lo agradecen, el boca a boca funciona y la producción se consolida para atender a una demanda de calidad y proximidad en constante alza.