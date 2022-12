Inaugurada por Camilo Camaño e promovida polo Concello de Cangas, este venres 16 de decembro, botou a andar no auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela, “Intermareal”. Unha exposición pictórica, con prioridades temáticas marítimas, que presenta obras de Manuel Chapela e Cristina Carvajal. A mostra situada entre os lindes das mareas, móvese dun lugar a outro, nunha paisaxe axitada que bate de cheo na tona da auga salgada, nun espazo aberto onde o azul estampa cun movemento perpetuo a rexeneración do universo. Neste lugar húmido onde a auga do mar é fonte de vida varan os mundos de Cristina e Manuel, encallan e captan eses efémeros momentos nos seus óleos.

Harmonizan e domestican a auga alí onde esmorecen as ondas, onde as gavotas agardan impertérritas e as algas pousan unha luva de verdello retando novamente ao mar que se bate en retirada. Alí onde os sachos das amazonas fenden a semente e cultivan os mares cos seus soños por dous patacos, alí onde pasean collidos da man os namorados. Nesa zona litoral situada entre o nivel medio da marea alta e o nivel medio da marea baixa é onde se concibe este proxecto creativo.

Distínguense á perfección os dous xeitos, os tipos, figuras e acabados que dunha banda Manuel Chapela e da outra Cristina Carvajal plasman cos seus saberes, cos latexos do seu sangue, con pinceladas, pesadelos, monstros e desesperos. Porén, o poder expresivo atinxe por igual as dúas marxes do espazo Intermareal. Poderemos gustar máis dalgún cadro en concreto, é tan só cuestión de preferencias persoais de cada quen, máis en cuestión de gustos non hai nada escrito.

Todo depende das preferencias individuais, da motivación, a educación e a sensibilidade. Todo depende de nós mesmos, da nosa bagaxe. Hai moitos trazos que recordan instantaneamente ao espectador un arrecendo, unha disputa, unha persoa… Velaí a maxia, a suprema creación da arte: iluminar as nosas penumbras con faíscas das máis diversas cores.