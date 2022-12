Recortes antes da cea de Noiteboa en Cangas

“Recortes, caneos e outras formas de driblar” é o novo espectáculo protagonizado por Xosé Antonio Touriñan e baseado nunha investigación de Nacho Carretero, o mesmo autor da aclamada “Fariña”. Esta peculiar visión ao redor do mundo do fútbol chega o venres ao Auditorio de Cangas.

Os recortes chegan ao Auditorio de Cangas xusto antes da Noiteboa. Pero non hai nada que temer: non hai risco de que falten o marisco ou o bacallao e a coliflor na cena do día 24. Falamos dun termo estritamente futbolístico, aínda que levado ao teatro. O coñecido actor e humorista Xosé Antonio Touriñán enfundarase a camisola co número 10 ás costas para capitanear o espectáculo “Recortes, caneos e outras formas de driblar”, dirixida por Tito Asorey.

A chegada desta obra a Cangas coincide co recente final da Copa do Mundo e o texto está baseado nunha investigación do xornalista Nacho Carretero, o autor de “Fariña”, ao redor da cara menos coñecida do deporte máis coñecido. As historias máis escuras ao redor do fútbol profesional, que hai abondo.

A aliñación titular que acompañará a Xosé Antonio Touriñán sobre o escenario do Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas estará composta por Manuel Cortés, Christian Escudero, Xoán Fórneas, Isabel Garrido e Sergio Zearreta. Certamente non serán once sobre o campo, pero vanse multiplicar para representar a xogadores, adestradores, directivos, afecionados, xornalistas e a todo o que rodea o espectáculo do fútbol. Todo un microcosmos para mostrar as luces e as sombras deste popular deporte.

O espectáculo “Recortes, caneos e outras formas de driblar” mestura teatro, humor e música. A gran vantaxa con respecto ao mundo do fútbol real e que desta función van poder desfrutar os futboleiros e os que se declaran abertamente antifutboleiros. Ao final, “é un pretexto para falar das pulsións humanas e como somos como sociedade”, suliña o autor do libro, Nacho Carretero.

A representación será o venres a partir das 20.00 horas no auditorio cangués, con entradas á venda a partir de 20 euros, e será a última representación deste ano desta produción de Ainé e o Centro Dramático Galego. Desde a súa estrea –no mes de setembro en Santiago– van xa 22 pases e preto de 5.000 espectadores xa desfrutaron desta visión ao redor do mundo do fútbol.