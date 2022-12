El FICBueu convoca su nueva edición y mañana celebra el día más corto del año

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) acaba de abrir el plazo para participar en su decimosexta edición, que además ya tiene fechas: del 9 al 23 de septiembre en el Centro Social do Mar. Al mismo tiempo, la organización anuncia un año más se suma a la campaña “El día más corto”, que impulsa la Coordinadora Nacional de Cortometraje y que se celebra mañana. La fecha no es casual: es el 21 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno y es el día más corto del año.

Las actividades previstas incluyen dos sesiones para la proyección de cortometrajes en el Centro Social do Mar. La primera será a las 18.00 horas, con una sesión familiar en la que se proyectarán “The best orchestra in the world”, “Brotar”, “Merry, grandmas”, “The little thief”, “The bear who swallowed a fly”, “Mondo domino”, “Carolina e o corvo de ás brancas” y “Oso atrapabolboretas”. Los dos últimos son trabajos realizados por el CEIP O Hío y CEIP A Pedra.

A las 20.00 horas será la sesión para adultos, en la que se proyectarán “Handbook for a priviliged european woman”, “The adventures of Gloria Scott”, “Ficciones”, “Reality” y “Ascenso”. La entrada es gratuita y las invitaciones se pueden retirar una hora antes de cada función. Además la organización ofrecerá chocolate caliente al público que asista las proyecciones.

En lo que respecta a la apertura del plazo para la decimosexta edición del FICBueu, los cortometrajes se pueden presentar a través de la plataforma Shortfilmdepot, con una tasa de inscripción de 2 euros. El periodo de presentación de trabajos está abierto hasta el próximo 15 de marzo en las secciones Oficial, España, Galicia, Descubertas e Escolas Internacionais. Más adelante, previsiblemente en mayo, se convocará la Sección de Escolas Galegas.

La programación del FICBueu se completará con las secciones no competitivas: Retrospectiva, Curtas en familia, Cativa, Infantil, Xuvenil. A mayores, los asistentes a las proyecciones podrán votar para elegir al Premio do Público.

El certamen tiene previsto repartir 5.500 euros en premios. Las producciones no pueden superar los 30 minutos de duración y deben tener fecha de estreno a partir del 1 de enero de 2022.

En estos momentos el FIC trabaja en la programación cultural que acompañará las proyecciones, que continuará con la línea establecida el año pasado. A mayores hay que añadir los eventos del Área Social del FICBueu, que comenzarán en breve con diferentes colectivos.