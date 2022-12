Los baches hacen “inviable” circular por viales de Cangas, denuncia el BNG, y exige al Concello su arreglo

Las calles y viales municipales de Cangas tienen “muchos problemas y mucho por hacer”, alerta el grupo municipal del BNG, que apunta la necesidad de desbrozar las márgenes, fresar y reasfaltar o dotarlas de señalización horizontal. Entre los principales problemas, desde la formación nacionalista subrayan las proliferación de socavones “que revientan ruedas y palieres de vehículos” que circulan por ellas, sobre todo tras la llegada del mal tiempo que agrava la situación. “No se arreglaron durante la estación seca y ahora son más profundas debido a las lluvias”, explican en una moción en la que instan al gobierno local a garantizar la seguridad en vías y calles de su titularidad”, acometiendo el bacheo en frío para salir del paso y elaborando mientras los proyectos para dotarlas de nueva capa de rodadura donde se requiera una intervención completa, cuando la meteorología lo permita.

“Esta situación no puede dejarse pasar”, porque el estado de estos viales empeora cada día, y en algunos tramos “son un peligro para los vehículos y ocupantes” que transitan por ellos, advierten desde el grupo municipal que encabeza Mercedes Giráldez, que no ve necesario enumerar las zonas afectadas porque el problema se extiende “a todo el municipio, en cada parroquia hay un listado enorme de baches y algunas vías ya no aceptan otra cosa que una capa completa de asfalto porque es inviable transitar por ellas”.

“Entendemos que con la lluvia no se puede pavimentar con asfalto en caliente, pero sí con asfalto en frío podrían taparse un gran número de socavones”, reiteran los representantes del Bloque, y añaden que, para cuando llegue el buen tiempo, “tener preparado el contrato para esos trabajos en caliente que corrijan y eviten el peligro para los ocupantes y vehículos que transitan por esas vías”. Además, reclaman que se aproveche el tiempo para redactar los proyectos de acondicionamiento de las que requieren nueva capa de rodadura.

La moción presentada por el BNG, para su debate plenario en la sesión que se adelanta al viernes, día 23, para esquivar las fechas navideñas, propone a la Corporación de Cangas “instar al gobierno municipal a garantizar la seguridad vial en las vías y calles de su titularidad con el bacheo de socavones y preparando los proyectos para nuevas capas de rodadura”.