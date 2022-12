“Levo anos xubilada e aínda soño co mar moitas veces”

Rosa Pérez, Lola Cachela, Mucha Ríos, Carmen Rúa e Carmen Veiga son cinco traballadoras e extraballadoras vencelladas ao mundo do mar en Moaña. Son as protagonistas da serie documental “Moaña, un mar de mulleres”, que se estreou onte no salón de actos do IES As Barxas e que partiu dun proxecto do Concello cunha axuda do GALP Ría de Vigo-A Guarda.

A estrea contou con todos os elementos propios dunha gala deste calibre, como alfombra vermella e photocall. Asistiron tres das protagonistas: A peza audiovisual busca “recuperar o patrimonio inmaterial do municipio vencellado ao mar e, especialmente ás mulleres”. Á vez, preténdese visibilizar o papel das mulleres nestes oficios. En Moaña hai mulleres mariñeiras e nos máis diversos eidos, aínda que o seu protagonismo maioritario é no marisqueo a pé, onde máis de medio centenar de traballadoras son mulleres e a súa estampa, nos litorais de Meira ou de Domaio cando hai marea baixa, forman parte da paisaxe que todos os moañeses teñen na memoria. “Eu lembro traballar dende rapaza pequena. Nos metíamos no mar ata o pescozo con 12 ou 13 anos para aproveitar as marés”, explica no seu relato unha das participantes lembrando os seus tempranos comezos na vida laboral. “Levo anos xubilada pero aínda hoxe me poño na fiestra a mirar o mar. Aínda soño co mar moitas veces”, relata outra das protagonistas. As máis veteranas lembran unha infancia dura e unhas prioridades moi distintas ás que mostran as actuais xeracións. “Lembro sendo rapaza e mirando como traballaban os meus pais e non poder axudar. Eu só pensaba en axudar para aliviar algo as cousas na casa, porque todos o pasabamos moi mal”, relatan nos documentais. “De nena só quería axudar aos meus pais, porque todos o pasabamos moi mal” Tamén valoran os avances da muller nos últimos años “porque agora, en Moaña, hai mulleres que son patronas, igual que os homes. Antes era impensable”. A concelleira de Benestar Social e Muller, María Ortega, destaca que con esta iniciativa o Concello creou un arquivo audiovisual co que “reforzar a identidade territorial e o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. Sensibilizando á veciñanza sobre a importancia do sector no municipio”.