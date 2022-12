La Policía Local decomisa productos de almacén en puestos del mercado de aldea

La Policía Local de Cangas actúa con contundencia ante los vendedores de productos de aldea que instalan sus puestos en las inmediaciones de la plaza de abastos y que se saltan las normas. La Policía Local decomiso ayer productos que varios comerciantes ponían a la venta por tratarse no de frutas, verduras o plantas que sacan de sus propias plantaciones, sino que son adquiridas en camiones de almacenes de alimentación. Según la Policía Local, en concreto su jefe, Alberto Agulla, se trata de una actuación proporcionada, ya que de lo contrario se estaría permitiendo una competencia desleal. Comenta que el mercadillo de aldea nació con la intención de vender productos de casa, por eso se permite, no la competencia desleal de personas que carecen de todo tipo de permiso y que no pagan los impuestos que otros que están en la plaza sí lo hacen. Alberto Agulla afirma que la Policía Local actúa como consecuencia de un aviso del conserje de la plaza de abastos tras recibir quejas de otros vendedores. Una de las vendedoras que no cumplen con las exigencias y el espíritu de este tipo de mercadillo fue denunciada a través de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra con 300 euros por insultos a los agentes que procedieron a encomendarle a que retirara los productos que tenía puesto a la venta en los aledaños de la plaza de abastos. Este viernes pasado se volvió a repetir esta incómoda situación, que incluso llegó hasta el gobierno local. Pero la Policía Municipal se mostró inflexibles su proceder. Recordó que actuaba como consecuencia de las quejas de otros comerciantes que sí pagan los impuestos y que ven que este tipo de comportamiento vulnera el espíritu del mercadillo de productos de aldea.

Hasta este mercadillo tan especial de acercan, con la crisis, algunas personas que intentan vender productos que no son suyos, sino que adquieren en almacenes. De hecho, la Policía Local tiene pruebas de dónde sacan estos productos, que el viernes fueron decomisados, sin impedirles a sus propietarios recogerlos después en la comisaría.