La Plataforma contra la Morosidad sigue sin dar solución a los afectados del naval

En agosto de 2021, la Plataforma de empresarios auxiliares del naval de Moaña, afectados por los impagos de astilleros, recibían con alegría el apoyo, para lograr saldar la deuda, del comisario europeo de mercado Interior y exministro francés de Fianzas, Thierry Breton, a través de una iniciativa que había emprendido en la cámara la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego. La gestión la había emprendido el concejal de Marea en Vigo, Rubén Pérez, cumpliendo con el compromiso adquirido con el presidente de la Plataforma de Moaña, Balbino Barcia, que constituyó la agrupación hace unos cinco años con 12 empresas que arrastraban una deuda de 6,5 millones desde hacía 10 años por trabajos en astilleros y que ahora son 18 con un importe de 8,5 millones.

Desde la Eurocámara y en una carta remitida en nombre de Breton por la jefa de la Unidad, Birgit Wridel, confirmaron a Barcia que la lucha contra la morosidad está en el centro de las acciones de la Comisión Europea en apoyo de las empresas y de las Pymes (Pequeñas y medianas empresa)s” y que derivaban el caso a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, reconocida como una organización activa para defender a las empresas contra la morosidad, que actúa de interlocutor del Gobierno para dichas cuestiones.

Pero año y medio después nada se sabe de las gestiones realizadas por dicha Plataforma contra la Morosidad, más que siguen “a la espera de que les remitan información” por parte de los afectados de Moaña. Barcia, que ha pasado por varias dolencias hospitalarias en este años y medio, está recuperándose de la última sufrida tras una rotura de cadera que le mantuvo en el hospital durante bastante tiempo. Pero hace unos días arremetía nuevamente contra la falta de respuesta de los políticos en el Parlamento gallego a la reivindicación de las empresas, ya que en cinco ocasiones acudieron para reclamar su mediación para cobrar lo que los astilleros les adeudan “y no se ha resuelto nada”. También criticaba al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “que nos dijo que nos iba a echar una mano, pero no la vemos por ninguna parte”.

"200.000 empresas a la quiebra"

La Plataforma contra la Morosidad, que preside Antoni Cañete, alertaba hace unos días del probable cierre de 200.000 empresas si no se resolvía con urgencia la morosidad y exigía la urgente implementación de la Ley Crea y Crece. En una asamblea abierta en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, señalaba que una de cada cuatro quiebras se debe a facturas impagadas: “Si no actuamos de manera urgente no podremos salvar a nuestras Pymes”, señalaba, mientras pedía que se apliquen de forma inmediata las novedades de esta ley, como ejercer de forma previa un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas como a la contratación pública y que se constituya un Observatorio de la morosidad.

El presidente de la plataforma de afectados de impagos del naval en Moaña, Balbino Barcia, desconoce qué tipo de información sigue sin recibir la Plataforma contra la Morosidad y que el lunes lo gestionará con Marea de Vigo para que se remiten con rapidez. De todas formas, le parece la misma respuesta que le daban siempre en el Igape e insiste en que los impagos siguen apareciendo como una empresa de Domaio que recibió pagarés sin fondos y otra viguesa de andamios para barcos. Barcia aprovecha la ocasión para pedir a los vecinos que acudan en masa a las concentraciones en defensa de la sanidad y aplaude la iniciativa de la alcaldesa.