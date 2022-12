Cangas ya va de furancho

El mes de diciembre marca el inicio de la temporada de los furanchos, que se prolonga hasta el 30 de junio, y en Cangas hay una cita en el que desde hace unos 35 años abre Pilar González con su marido Ángel Nogueira. La edad de ambos, ella tiene 73 y él 77, no impide que llegado el día 1 de diciembre, el bajo de su casa y el cenador se conviertan en un establecimiento para ofrecer las tazas del vino blanco que proceden del excedente de su propia cosecha. Pilar González heredó de sus padres esta tradición y lleva en la sangre el oficio de furancheira, en el que también ayudan sus hijos cuando pueden. Ayer, en la hora del tapeo, con tortilla, raxo, empanada, chorizo o también oreja, el furancho de Pilar era un ir y venir de gente: “Con tantos días festivos ha sido una locura de gente”, asegura el matrimonio.

Ellos suelen abrir el primero de diciembre, cuando colocan su ramo de loureiro en la carretera, y lo mantienen abierto hasta que ya no hay reservas de vino. El año pasado no llegaron a Nochebuena, se les acabó el día 22, pero este año esperan poder alcanzar el fin de año ya que la cosecha ha sido mayor con un vino “que me gusta, tiene grado”, señala Ángel Nogueira.

Las viñas, que trabajan en la zona de As Barreiras, en la parroquia de Darbo,han dado este año unos 1.500 litros de vino, que ellos almacenan en cubas de acero inoxidable y de donde llenan las tazas que venden a 2.50 euros y la media taza a 1,50.

Estos días también pidió permiso de apertura en el Concello de Cangas otro furancho en Vilanoa, en O Hío. La temporada pasada hubo 30 furanchos abiertos a lo largo delos seis meses permitidos, la mayor parte en O Hío, seguido de Coiro y de Darbo. Las solicitudes son por un máximo de apertura de tres meses.