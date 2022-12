Quejas vecinales de pisos en los que se ejerce supuestamente la prostitución en Cangas

Una ambulancia pegada al portal de un edificio del centro de Cangas, del que salía una camilla con una persona grave puso en alerta a la vecindad. Se presentaron quejas ante la Policía Local de Cangas que denunciaban la existencia de un piso en la que se ejercía la prostitución en Cangas. No fue solo una queja, sino varias. Pero también la Policía Local supo por otros vecinos de la posibilidad de que en otros edificios, también céntricos de Cangas, se ejercía el primitivo oficio.

La Policía Local de Cangas tiene ahora constancia de las quejas, pero, como señala el propio inspector jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, es más complicado de lo que se piensa demostrar que en un determinado piso se está ejerciendo la oposición, como un hombre que paga y una mujer que cobra por el oficio. Así que, de momento, la Policía local lo que hace es realizar un seguimiento de las quejas que se están presentando en la comisaría de la Policía Local, que van en aumento, eso sí, como reconoce Alberto Agulla. Según se detectó en este especial seguimiento, las supuestas mujeres que ejercen la prostitución son principalmente españolas, pero también hay de otras nacionalidades que, de momento, no se quieren determinar. La Policía Local quiere ser cauta en esta labor de investigación, con el fin de probar las acusaciones que realizan los vecinos, que se quejan de excesivo ruido y constante trasiego.

En Cangas no hay un club de alterne donde se congregre la actividad que se persigue, como en otras poblaciones. Existió hace mucho tiempo, pero ahora no hay ni rastro del mismo. La prostitución se ejerce ahora en pisos en edificios completamente céntricos y que pasan totalmente desapercibidos, mezclados en la vecindad de la escalera. Según los vecinos, las apariencias delatan la presencia de esa actividad, pero es mucho más difícil demostrarlo. Los vecinos se quejan ante la Policía Local de falta de acción, porque no entienden la dificultad que entraña demostrar la actividad delictiva.

Con todo, Alberto Agulla reclama paciencia y asegura que los seguimientos se están realizando allá donde se producen quejas de estas características.

Sí que la presencia de la ambulancia en un céntrico edificio de Cangas llamó mucho la atención e hizo correr la voz de lo que sucedía en el piso. Aún así, no se activó nada y pasaría desapercibido si no fuera porque se produjeron las quejas de los vecinos del inmueble, en las que detallaban lo que sucedía dentro del apartamento.

La Policía Local de Cangas se comprometió a realizar un seguimiento, nada se sabe de si la Guardia Civil de Cangas lleva a cabo algún tipo de operación contra estos pisos donde supuestamente se ejerce la prostitución, aunque tampoco se descarta. Cada vez es más visible esta situación, según señalan los vecinos en sus quejas.