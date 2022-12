La Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) recupera su “gincana” infantil de Navidad, que en los dos años anteriores no se pudo celebrar debido a la pandemia. Bajo el título de “Exploradores do Morrazo: axuda a Mazo a descubrir O Morrazo” en esta ocasión participan casi un centenar de comercios: 41 de Cangas, 29 de Moaña y 26 de Bueu.

Esta edición es “muy especial”, ya que es la presentación oficial de Mazo, que es la nueva mascota del comercio de O Morrazo. El objetivo es que los más jóvenes le ayuden a través de una serie de pruebas a conocer el entorno de la comarca. La actividad está dirigida a jóvenes entre 4 y 14 años. La “gincana” comenzará el lunes y se prolongará hasta el 31 de diciembre. Los participantes dispondrán de un mapa y una cartilla en la que aparecen reflejados todos los comercios participantes. En cada tienda hay una prueba diferente que los participantes deben resolver y por cada acierto recibirán un sello en la casilla. Una vez resueltas las pruebas deberán cubrir el folleto con sus datos personales. Al final se realizará un sorteo en cada villa (día 2 en Moaña, 3 en cangas y 4 en Bueu) con los mapas recibidos, con premios consistentes en una tablet, una cesta de Navidad y otros sorpresa.