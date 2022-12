Giráldez: “Os outros partidos sempre están en campaña, o BNG traballa”

Cangas es el único municipio de O Morrazo en el que el BNG no presentó todavía candidato. Hubo múltiples rumores la semana pasada sobre quién sería el o la cabeza de cartel de cara a las elecciones municipales del mes de mayo de 2023. Incluso hubo militantes que pedían celeridad en dar a conocer al cabeza de lista.

La portavoz del grupo municipal nacionalista, Mercedes Giráldez, por contra, afirma que el BNG no tiene prisa ni un calendario por el que se vea forzado para elegir a su candidato. No obstante está convencida de que el próximo mes ya se sabrá algo. Mercedes Giráldez insiste en que el BNG está centrado en buscar soluciones a los muchos problemas que tiene Cangas en vez de estar en permanente estado de campaña electoral. La portavoz nacionalista culpa a ese afán de los partidos en Cangas de estar en permanente campaña electoral. Sostiene que las elecciones no son una prioridad para el Bloque, porque está siempre trabajando, inmerso en buscar soluciones, en asistir a manifestaciones y organizar actos políticos. “Que presa hai para nomear candidato/a se Cangas ten unha morea de cousas que resolver”, manifiesta Mercedes Giráldez.

La portavoz nacionalista no aclara nada respecto a si tiene la intención de postularse en una asamblea como candidata. Sería la tercera vez que lo hiciese. Asegura que está tan metida en su trabajo que aún no tuvo tiempo para pensar lo que quería hacer. No deja de ser una excusa e buena política, ya que a estas alturas seguro que habrá hablado con sus compañeros y éstos con ella sobre su futuro político. Mercedes Giráldez es consciente de que el BNG en Galicia está en estos momentos en un momento álgido y que habría que aprovechar esta inercia, aunque eso no supone que haya que darse prisa para nombrar alcaldable.

Cuando se hace mención a que el BNG salvó demasiadas veces los muebles al actual gobierno local de Cangas, Mercedes Giráldez lo niega. Dice que el Bloque fue siempre muy crítico con el gobierno local de ACE, “pero non se pode sempre romper, hai que tentar solucionar os problemas”, mantiene la portavoz nacionalista de Cangas. Añade que cuando el grupo municipal tiene políticamente clara las cosas no apoya al Partido Popular, “para nos non é unha alternativa de goberno ó PP. Nos plenos vese ven quen vai con Partido Popular: o PSOE”, manifiesta Mercedes Giráldez

“El PSOE y ACE non nos quixeron no gobierno”

Mercedes Giráldez habla sin tapujos de los pactos. Recuerda que tanto el PSOE como ACE rechazaron la posibilidad de que el BNG entrara en el actual gobierno, todo porque no querían respetar la representación, cuando el Bloque quería hacer valer sus tres concejales, frente a los cuatro que había sacado ACE y PSOE. Los nacionalistas quería su cuota proporcional en el gobierno y, según la portavoz nacionalista, no se la daba. Recuerda perfectamente que el PSOE llevó a una asamblea si se quería que el BNG entrara o no en el gobierno local. No entiende esa ansia de dejar fuera al BNG del gobierno y recuerda que su comportamiento en el anterior gobierno con Cangas fue de total lealtad. Pero Mercedes Giráldez no desvela su futuro político y critica a aquellos que consideran que hay tardanza en el elegir al candidato/a. “Serán militantes ou simpatizantes do BNG, pero non veñen as asambleas, senón non falarían así”.