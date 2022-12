PP y XM asumen la sentencia de Aqualia pero acusan al bipartito de aplazar la subida del agua

Responsables de la empresa concesionaria del ciclo del agua en Moaña, FCC Aqualia, se reunieron ayer conjuntamente con el bipartito y con los portavoces de los grupos de la oposición –PP y XM– tras la petición del portavoz popular, Vicente Verdeal, para aclarar las razones de la sentencia que condena al Concello a pagar a Aqualia 1,4 millones de euros en concepto de indemnización por negarse a subir las tarifas del agua en una sesión plenaria del año 2019. Verdeal asume que, llegados a este punto, la salida menos lesiva es el plan de pagos a tres años propuesto por el bipartito, a razón de 472.000 euros anuales. Javier Carro, de XM, asume el pago a la concesionaria aunque defiende que sería conveniente un plan a más largo plazo para que las anualidades sean más fácilmente asumibles. Sin embargo, ambos mantuvieron en la reunión sus quejas a que el bipartito no les informase de la denuncia de Aqualia y de una sentencia que se remonta a la pasada primavera. “La única explicación que dan es que durante estos meses la estuvieron analizando con los servicios jurídicos del Concello. Entiendo que solo buscan el apoyo de la oposición cuando ya no tienen más salida”, critica Verdeal.

Pese a asumir un pago con cargo a las arcas municipales que “evita así repercutir esta indemnización en la factura de los vecinos”, en palabras de la alcaldesa, Leticia Santos, las críticas de la oposición van más allá. Tanto el PP como XM entienden que a tenor de la nueva Lei de Augas de Galicia y de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra, que da la razón a Aqualia, al Concello no le quedará más remedio que actualizar unas tarifas del agua que no se tocan desde la firma del contrato en el año 2004. “Pero, por razones electorales, el gobierno local no quiere asumir esa subida a escasos meses de unas elecciones municipales. Eso condenará al Concello a seguir pagando indemnizaciones cada vez que la concesionaria nos denuncie”, apunta Javier Carro. “La adaptación de la ordenanza a esa nueva Ley llevará varios meses de trabajo y el gobierno local están dejándola en el aire para que asuma la tarea la próxima corporación”, concluye este concejal.

“Solo contaron con nosotros cuando no había más remedio”, lamenta Verdeal

La empresa pedía en 2019 subir el pago a 0,8703 euros por metro cúbico de agua consumida. En el contrato se contempla un coste de 0,68 euros por metro cúbico que nunca se actualizó.

Desde el PP también señalan que el voto contrario de todos los grupos a la subida de los recibos planteada al pleno se produjo “entre otras razones porque los informes técnicos de Secretaría e Intervención aconsejaban desestimar el recurso de Aqualia”, y entienden que esas recomendaciones estaban erradas al no coincidir con el fallo del la justicia.

Inversiones

Carro, a mayores, asegura que la concesionaria “todavía no ejecutó al completo los tres millones de euros de inversiones comprometidos en la firma inicial del contrato. Si le pagamos esta indemnización debemos exigirle que los cumpla acometiendo obras como la conexión a la traída general de los núcleos de población de Broullón que todavía carecen de este servicio”.

Alega también que algunas de las obras acometidas en los últimos años “están sin rematar porque no se solucionaron problemas, como en la recogida de aguas de A Porta do Sol o la traída en el camino de A Bouza.