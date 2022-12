Aurora Prieto aclara que solo pidió entrar en la comisión informativa, no en la del modelo de gestión de la piscina

La marcha de Aurora Prieto del Gobierno de Cangas no ha puesto fin a las desavenencias con la alcaldesa, Victoria Portas, a la que ahora reprocha que anuncie su inclusión como miembro de la comisión informativa única y también en la que debe decidir sobre el modelo de gestión de la piscina A Balea, cuando la ahora edila no adscrita solo pidió entrar en la primera de ellas y no mostró interés por participar en la segunda. “Ya hizo lo mismo cuando me nombró primera teniente de alcalde sin siquiera consultarme y tuve que rechazar el cargo tras enterarme. Ahora me quiere dar el aguinaldo navideño sin yo pedirlo”, ironiza Aurora Prieto, que no entiende por qué la regidora toma decisiones sin tenerla a ella en cuenta.

Para documentar su postura, la concejala que concurrió en las listas de ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas), formación de la que ahora reniega para recalcar que su único vínculo es con Esquerda Unida (EU-IU), muestra la instancia que presentó en el Rexistro Xeral del Concello de Cangas el pasado día 5, en el que solicita “que como concelleira de esta corporación se me incluya en la comisión informativa”, al entender que tiene derecho a ello, por razones de representación, sin realizar ninguna otra petición sobre su inclusión en cualquier otro órgano municipal. La alcaldesa no ve en este asunto otro motivo para alimentar el enfrentamiento. Explica que Aurora Prieto ya podía asistir a la comisión informativa en representación de ACE, con el mismo derecho que ella misma o su compañero Mariano Abalo, y si no lo hacía era por decisión propia, no porque fuera excluida. Portas anuncia que ahora podrá hacerlo como no adscrita, ocupando una de los dos plazas que correspondían a ACE. La composición de los demás grupos no se verá alterada y se mantendrá con tres miembros del Partido Popular, dos del PSOE, uno del BNG y uno de Avante, además de uno de ACE y uno de la concejala no adscrita. Con respecto a la composición de la comisión que deberá decidir sobre el modelo de gestión de la piscina A Balea, finalmente no habrá más cambio que el del anterior secretario del Concello por la actual titular, según explica la alcaldesa, que también tenía previsto incorporar a Aurora Prieto en sustitución de un técnico de Intervención que se jubila, aunque finalmente no habrá más cambios.