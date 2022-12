Aurora Prieto se incorpora a la comisión informativa única y otros órganos municipales como no adscrita

El próximo pleno ordinario de Cangas, que se adelanta al viernes día 23 para no interferir de lleno con las fiestas navideñas, incluirá entre los puntos del orden del día la modificación de la comisión informativa única para incluir entre sus miembros a la concejala Aurora Prieto, que abandonó la semana pasada sus cargos en las áreas del gobierno local, de ACE, que tenía encomendadas (Cultura, Turismo, Servizos e Enerxía) y ha pedido entrar en dicho órgano municipal como edila no adscrita. También se incorporará, por petición propia, a la comisión de estudio sobre el modelo de gestión de la piscina municipal A Balea, según señala la alcaldesa, Victoria Portas, que no ve motivos para dejarla al margen de los asuntos que interesan a la corporación local. En este último caso, y dado que el número de miembros debe ser impar, sustituirá a un técnico del departamento de Intervención cuya jubilación es inminente.

Con respecto al próximo pleno ordinario, el adelanto de fechas del 30 al 23 de diciembre ya fue acordado en la junta de portavoces del mes pasado, para evitar celebrarlo la víspera de Nochevieja o demorarlo a enero de 2023. La regidora se reunió ayer con los representantes del PP (Rafael Soliño), PSOE (Eugenio González) y Avante (Ánxela Vizoso) para concretar el orden del día de la sesión, en la que no entrará ninguna moción de los grupos políticos si no se registran en el Concello antes del mediodía de hoy, pues ayer no había constancia de que lo hayan hecho. Desde el gobierno cangués también valoran ponerle fecha a la comisión que debe debatir el modelo de gestión de la piscina, previa recepción y análisis del estudio encargado a la Universidade de Santiago de Compostela con esa finalidad. La decisión final corresponde al pleno de la corporación, porque así se acordó en una sesión anterior. Aurora Portas da por hecho que se celebrará cuando pasen las fechas navideñas y todos los grupos políticos hayan podido estudiar a fondo el asunto.