Vecinos de Aldán protestan porque las misas se oyen por el altavoz de la iglesia

En Cangas había vecinos _aún los hay_que se quejaban del ruido de las campanas de la ex colegiata, sonido que ahora es patrimonio material inmaterial de la humanidad, y Aldán tiene habitantes que se quejan del hecho de que la misa de los domingos o determinadas eucaristías a lo largo del año se escuche en la localidad a través de estar el micrófono de la iglesia conectado al los altavoces exteriores.

Este grupo de vecinos, que defienden su derecho a no tener que escuchar misa desde sus casas, aseguran que no es algo casual y están convencidos que tampoco es accidental, como consecuencia de una defectuosa conexión entre el automatismo que mueve las campanas y los altavoces. Éste es, por lo menos, el argumento que utiliza el párroco de Aldán, Juan Pego, para insistir en que no es intención del cura ni de la parroquia que la misa se escuche a través de los altavoces. Asegura que se trata de que el reloj se conecta con las campanadas y que por unos minutos se puede escuchar fuera del templo la eucaristía.

Pero los vecinos de Aldán que se quejan de esta circunstancia consideran que si se tratara de una avería, como apunta el párroco, era muy fácil de arreglarla, sobre todo después de que se lo advirtieran en varias ocasiones. Aunque el párroco Juan Pego afirma que nadie habló con él sobre este tema y muestra su absoluta sorpresa por las quejas, ya que el tiempo que se puede escuchar la misa, generalmente la de los domingos a las 12, a través de los altavoces, es mínimo.

Los vecinos que hacen pública su queja manifiestan que en varias ocasiones llamaron a la Policía Local de Cangas para que interviniese por una cuestión de podría incluirse dentro de la ordenanza de ruidos municipal. Pero la Policía Local no actuó. Según comenta el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, los agentes hacen un informe, pero este cuerpo carece del equipo de sonómetro para realizar una medición que se interprete como legal. Para este tipo de asuntos, el Concello de Cangas acostumbraba a recurrir a la empresa Virocem, que fue la que realizó las mediciones del sonido de las campanas de la ex colegiata de Cangas, y que obligó a la parroquia a bajar un poco el sonido. En aquel momento, el párroco de Cangas, Severo Lobato, mencionó que también hacía ruido las sirenas de los barcos y el reloj situado en un edificio de la calle Eugenio Sequeiros, donde en el bajo se encuentra la sede de una entidad bancaria.

Esta situación fue expuesta por un grupo de habitantes de Aldán en una asambleas de las asociaciones de vecinos, que, según señalan, quitó importancia a esta queja. Sin embargo, ellos recalcan en el derecho que les ampara a no tener que oír ,misa porque hay unos altavoces que difunden toda la ceremonia. Es el derecho a la libertad de religión, que se consagra en la Constitución Española.

El párroco Juan Pego no parece tener intención de que se repita. Pero, de todas formas, manifestó que hablaría de ello a la primera oportunidad que tuviera desde el altar. Es decir, piensa exponer ante sus feligreses de Aldán las quejas de ese grupo de vecinos, para darle un carácter oficial, se supone.