Sanidade sigue a la espera de que se cubran las vacantes en Moaña para solucionar las urgencias

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo no cierra la puerta a que Moaña, que el domingo protagonizó una manifestación por la defensa de la sanidad pública con la presencia del propio portavoz del PP, Vicente Verdeal, recupere las urgencias de su Punto de Atención Continuada (PAC), concentradas desde la pandemia en el centro de salud de Cangas. Sin embargo lo condiciona, y ayer volvió a insistir en ello, a que se cubran todas las vacantes médicas. Es como la pescadilla que se muerde la cola, quizás una misión casi imposible a tenor de los cambios que se producen de forma continua en el centro de salud, en donde hace una semana se produjo una nueva vacante en el turno de tarde, por lo que siguen dos plazas sin cubrir y 2.800 vecinos sin médico fijo. Un interino que cubría una de las cuatro plazas del turno de tarde se fue la semana pasada por otra oferta mejor y la plaza que se había asignado a una doctora en el concurso de méritos, se dio por no válida al tener exención, por razones de salud, de realizar dos guardias al mes.Por esta razón siguen vacantes dos de las cuatro plazas y el Sergas tiene pendiente de asignar la quinta de nueva creación en este turno de tarde a la que se había comprometido y que sacó en ese último concurso de méritos

En esta situación, 2.800 vecinos de Moaña de los dos cupos de estas plazas vacantes tienen que acudir obligatoriamente, en caso de una urgencia por la tarde, al centro de salud de Cangas, en clara desventaja con los usuarios que sí tienen su médico de cabecera, que pueden ser atendidos, en el horario del centro de salud. Claro está que los médicos no van a dejar de atender un caso grave, pero la saturación del centro de salud, con solo dos profesionales es mucha por lo que hay un equipo de enfermeros que se encargan de realizar un triaje. Mientras no halla PAC, las urgencias de tarde tienen que ir a Cangas, señalan. Por la mañana, hay 7 médicos en el turno que sí atienden las urgencias que llegan, aunque después de ese triaje también, por si hay casos que realmente pueden ser demorables.

Reivindicar el derecho al PAC

En el centro de salud entienden que el pueblo reivindique su derecho a tener nuevamente su PAC, pero por otro lado apoyan el criterio profesional de que sigan unidos los PAC de Cangas y Moaña porque supone estar tres equipos juntos y si hay que salir a una atención a domicilio, las urgencias no se quedan sin médico, como pudiera ser si Cangas se queda con dos equipos y el de Moaña regresa a la Casa do mar. Con un solo equipo, los pacientes de Moaña podrían encontrarse en muchas ocasiones sin médico porque ha salido a una urgencia en la calle o a domicilio.

¿Y el Colegio de Médicos de Pontevedra?

Por el momento el Colegio de Médicos de Pontevedra no se ha pronunciado al respecto de la situación en Moaña. Su secretario Jorge Nogueira confirma que ellos llevan a los plenos mensuales las quejas que les trasladan por el Observatorio de incidencias, pero que no les ha llegado ninguna desde Moaña, si bien asegura que hablando a título personal, como médico, entiende el criterio que han manifestado los profesionales del PAC de Cangas de seguir unidos, ya que puede ser más efectivo un PAC de tres equipos juntos que uno de dos en Cangas y otro de uno solo en Moaña, en donde en muchas ocasiones quedaría sin médico al tener que salir a una urgencia en la calle o a domicilio.

Nogueira, que insiste en que desde el Colegio de Pontevedra mantienen roto el diálogo desde finales de noviembre con la Consellería de Sanidade por la situación de la Atención Primaria, no puede entender que no haya médicos para Moaña y lo que se intenta desde la consellería es normalizar una situación en la que si no hay médico atienda un enfermero o una enfermera. Añade que si la Atención Primaria está como está es porque las condiciones laborales que se ofertan son malas. El secretario del Colegio de Médicos de Pontevedra está dispuesto a llevar él el asunto de Moaña a uno de los plenos e insiste en que los profesionales suelen hacer las cosas bien, por lo que si apoyan que siga unido el PAC “tengo que darles la razón”.

Bueu, sin médico durante 24 horas y el colapso de Montecelo obliga a derivar pacientes

La situación en Urgencias en el Hospital Montecelo de Pontevedra empeoró de forma significativa el pasado fin de semana hasta el punto en que ayer lunes había 40 pacientes pendientes de una cama para ingresar y muchos otros han tenido que ser desviados al resto de hospitales del área: Provincial, el de O Salnés en Vilagarcía e incluso el privado QuirónSalud, con el que el Sergas mantiene un convenio.

La falta de médicos complicó la situación general, ya que el sábado no hubo personal médico de tarde y de noche en los PAC de O Grove, Vilagarcía y Baltar, mientras que en Caldas, Cambados y Marín solo hubo desde las 15 horas a las 8 de la mañana. Por su parte, el PAC de Bueu estuvo sin facultativos de 15 a 22 horas. En cuanto al domingo, en los PAC de Bueu, O Grove y A Parda no hubo médicos desde las 8 horas hasta las 8 del día siguiente, es decir, 24 horas. En Bueu solo estaba el personal de enfermería y celador que derivaron a los pacientes al PAC de Marín o si podían esperar a las consultas del lunes.

En el de Caldas, esta ausencia se produjo desde las 22 horas hasta las 8. Respecto a Cambados, estuvo sin médico de 8 a 15 horas y en Caldas hubo un solo médico de 8 a 22 horas, así como en Cambados de 8 a 15, en Marín y Baltar de 8 a 8.

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, aseguró en un comunicado que se han puesto a disposición de todos los pacientes “los tres hospitales con los que contamos en el área: Montecelo, Provincial y de O Salnés”. Debido a la elevada afluencia de enfermos a Montecelo, “en algún momento algún paciente fue derivado al de O Salnés”. Asimismo, añadió que también se han producido desvíos al QuirónSalud, “por ocupación de las camas de los hospitales” públicos. “Esta es la forma de proceder y de tratar la derivación de pacientes, que acaban ingresados en los hospitales en los que se les puedan ofrecer las mejores garantías y cuidados siempre dentro de la red de hospitales gallegos”, resumió Flores.

En cualquier caso, desde el BNG, Montse Prado, portavoz de Sanidade, recordó que “el BNG lleva meses denunciando a situación límite del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, convertida en el kilómetro cero del desastre sanitario consecuencia de 13 años de recortes continuados por parte del PP”. Al 061 se les ha comunicado que los pacientes de Sanxenxo, O Grove, Portas, Caldas, Cuntis, Moraña, Meis y Meaño sean enviados directamente a Urgencias de O Salnés, en lugar de a Montecelo. “Por eso exigimos al PP que haga público de una vez por todas cuál es el plan de contingencia ante esta situación”.