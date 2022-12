Efraín muestra su fuerza en el mar

El temporal Efraín que azotó Galicia, hasta pasado el mediodía, con vientos de más de 100 kilómetros por hora (ráfagas de 114 en Bueu), no dejó tantas incidencias como estampas de gran oleaje, sobre todo en la isla de Ons. En Cangas provocó a primera hora de la mañana la caída de un árbol de una finca frente al Centro de Salud de Cangas. La calle estuvo cortada para que Policía Local y Protección Civil procedieran a cortar y retirar el ejemplar. El mal estado del mar también provocó la suspensión del transporte marítimo de pasajeros en la ría de Vigo, que se repuso a las 13:00 horas. Aunque el árbol que tuvo que retirar Protección Civil de las inmediaciones del Centro de Salud no era muy alto, si que alteró la vida normal de la ciudadanía. La vía principal de acceso al ambulatorio estuvo cerrada hasta que logró retirarse el árbol. También se registraron caídas de árboles en la recta de Aldán y por la tarde un pequeño arbusto ocupó durante un tiempo la autovía de O Morrazo, a la altura de la rotonda de Aldán. Según la Policía Local, el viento movió contenedores, pero a pesar de su velocidad no provocó daños muy importantes en Cangas y en esta ocasión las casa semiderruida que hay en el casco vello de Cangas aguantaron el temporal, que se dejó sentir sobre todo por la mañana. Efraín comenzó a rebajar su fuerza en la comarca cerca de las 13.00 horas. Paró de llover y el viento bajó de velocidad, tanto que los vecinos retomaron hasta el punto la normalidad que se volvió a ver gente recorrer el paseo de Rodeira, incluso llegar a la punta del muelle. Fueron un par de horas de brusca normalidad. La borrasca, tal y como predijeron los expertos se notó por la tarde, pero no ya de forma tan intensa. No se registró ningún accidente de circulación en Cangas y tampoco en Moaña.

En Bueu se registraron numerosas incidencias entre las 8 y las 10 de la mañana, si bien el grueso de ellas no revistieron gran importancia. Las más llamativas fueron la caída de un cable eléctrico en el kilómetro 2 de la carretera provincial EP 1303, a la altura de Sanamedio, sin que hubiese que cortar el vial. Asimismo, en la carretera de Chans a Ermelo cayó un árbol que cortó uno de los carriles. Fue retirado por los Bombeiros do Morrazo.