Casi 3.000 personas, en la manifestación por la sanidad, incluido el portavoz del PP

Moaña cumple hoy un año de movilizaciones semanales ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura de las plazas médicas del turno de tarde, de sustituciones y bajas y el refuerzo de las ambulancias del 061. Un año después, los vecinos siguen sin fecha por parte de la Consellería de Sanidade para el retorno del equipo médico al PAC, desplazado a Cangas cuando comenzó la pandemia; siguen con las dos plazas vacantes del turno de tarde y sin esa ambulancia a mayores.

Por eso que ayer, y dentro del acuerdo de radicalizar las protestas, la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, celebró una manifestación que reunió a casi 3.000 personas, según la organización, y que recorrió la travesía Ramón Cabanillas, desde Portal do Almacén hasta el centro de salud, para volver a demostrar en la calle que Moaña no renuncia a este servicio. De hecho, las concentraciones semanales de todos los domingos continuarán mientras las urgencias no retornen y no haya una sanidad digna, como así lo señaló la alcaldesa en su discurso ante la Casa do Mar, junto al portavoz de la plataforma de defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral.

Las banderas nacionalistas dominaron la imagen de la manifestación bajando por Ramón Cabanillas, pero no fue obstáculo para que la protesta reuniera a vecinos de otros partidos como el portavoz del PP, Vicente Verdeal, que lo hizo con los portavoces y ediles de gobierno BNG-PSOE del Concello sujetando la pancarta que encabezaba la marcha y en la que se podía leer “Coa nosa saúde non se xoga”. Asegura que él acudió como un vecino más para reclamar las urgencias Dice que algunos le paraban para agradecer su presencia y otros para criticar que lo hiciera con las banderas del Bloque detrás, pero él insiste en que acudió sobre todo como vecino, no para hacer propaganda al Bloque. y al margen de las consignas que allí se lanzaron contra el gobierno de la Xunta.

En la lectura del manifiesto de la Mesa Local da Sanidade y aprobado como moción remitida a la Consellería de Sanidade, Leticia Santos criticó la política de recortes de la Xunta en materia sanitaria, con medidas tendentes a la privatización y el desmantelamiento de la sanidad pública; y que el ámbito de la Atención Primaria fue el más castigado con masificación de consultas, cupos desbordados, reducción de profesionales, sin sustituciones, listas de espera de más de una semana por el médico de familia o ausencia de pediatras. Recordó que, con esta situación, la pandemia del COVID fue la coartada perfecta para que la Consellería de Sanidade llevara a cabo medidas organizativas en los centros de atención primaria “que teñen visos de acabar en definitivas”, como el traslado de las urgencias de Moaña a Cangas y la implantación de la atención médica telefónica.

Insistió en que no se comprende que, a estas alturas, superada la pandemia, Moaña siga sin urgencias, cuando el propio Plan Funcional del Sergas reconoce el PAC de Moaña. Recordó que, con el PAC en Cangas, el tiempo de traslado de las ambulancias en una emergencia es mayor, de ahí que soliciten un refuerzo para aumentar la capacidad de respuesta y dijo que desde el concurso de traslado de médicos de hace algo más de un año, más de 1.400 personas están sin médico asignado y que se han enterado por la prensa de que se quedarán sin otro, por lo que serán 2.800 vecinos sin médico de familia.

Santos dijo que era un orgullo la respuesta de los vecinos de Moaña que cumplen un año de protestas y que van a seguir mientras no devuelvan las urgencias, por el que el próximo domingo mantendrán una nueva concentración ante la Casa do Mar.

Desde la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo, que dirige Javier Puente, señalaban esta semana que no había novedades respecto a la situación de Moaña, aunque desde el PP de Moaña señalan que en breve las habrá y desde el ámbito profesional aseguran que el mensaje que lanzó Sanidade es que las urgencias seguirán en 2023 en Cangas.

En nombre de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, su portavoz, Gabriel Ferral, volvió a criticar la falta de cobertura de médicos y la necesidad de seguir luchando en la calle para que regresen las urgencias. Nada se volvió a saber de la anterior portavoz Concha Trigo que en agosto pasado dejó el cargo sin confirmación oficial y no acude a las manifestaciones.