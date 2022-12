El calendario femenino y plural de Aspamsim

El caldendario de la Asociación de Padres y Madres de Minusválidos Psíquicos de O_Morrazo (Aspamsim) es tan costumbre en Cangas en Navidad como el turrón. Es un colectivo que cuenta con un gran arraigo entre la población y, en parte, es por ese afán que tiene de participar en la vida cotidiana del municipio, al tiempo que hace memoria histórica. El almanaque de 2023 está dedicado a las mujeres de O Morrazo. Los usuarios de Aspamsim se mezclan grupos de mujeres trabajadoras representativas de Cangas a través de las fotografías de Borja Brun.

A pesar de que solo se ponen a la venta 700 calendarios grandes y 350 pequeños, da la impresión de que hay miles. Es raro no ver en una casa u oficina de Cangas uno de estros trabajos de Aspamsim, que con el tiempo se convertirán piezas de coleccionista. La asociación no busca con el calendario fondos para su causa, que también, pero va más allá de lo meramente pecuniario. Se busca mostrar la igualdad y también la desigualdad, ofrecer la imagen de que lo diferente cultiva la imaginación, eleva sentimientos y, aunque sea por unos minutos, no muchos más, nos hace mejores. Y Aspamsim está en ese empeño de mejorar la sociedad a través de esas pequeñas cosas, como su festival o este calendario, donde no hay grandilocuencia, ni apariencia, sino la normalidad de lo cotidiano.

En esta ocasión se trató de recordar a las mujeres de Cangas, a esas grandes trabajadores del día a día que, con su esfuerzo y voluntad, como señala el presidente del colectivo, Carlos Sotelo, ayudaron a construir una sociedad más justa para todos. Aspamsim, en Cangas, tiene permiso para remover conciencias, para, desde su trabajo, pasar de carne de cañón a hombres y mujeres capaces de cambiar el mundo con un gesto. Y son esos gestos los que trasmite en su calendario. Hay muchas más heroínas en Cangas que María Soliña. Son las veteranas trabajadoras de la extinta conservera de Massó, las de la plaza de abastos, las rederas... Nos recuerdan a través de este almanaque el viejo oficio de los talleres de costura que había en Cangas y que se habían ganado buena fama en todo en Morrazo y el otro lado de la ría, el trabajo de las mariscadoras de a pie de Moaña o el de la veterana bailarina Carmiña Pérez. Y se rememora también el oficio de plañideras, ese que dio fama a Cangas por toda Galicia: “A chorar a Cangas”, se puede leer en una camiseta que luce una usuaria y que ilustra el mes de julio. O la partera, oficio que se recuerda a través de Marita Miniño.

Comenta Carlos Sotelo que “teníamos claro lo que queríamos. Tratábamos de mostrar la equidad mediante esas mujeres trabajadoras. Como siempre sucede, nos quedaron muchas cosas fuera, pero el año solo tiene 12 meses”.

Aspamsim decidió no subir el precio del calendarios, a pesar de que el precio del papel registró una subida del 15%. “No es nuestra principal fuente de ingresos. Tanto los padres como los usuarios del colectivo utilizamos el calendario como una actividad más a desarrollar”.

El precio de los almanaques grandes de colgar se mantiene en 5 euros y el pequeño en 3 euros. Unas cantidades del todo asequible, que ayuda a contener la inflación en estos tiempos de crisis económica y de guerra sucia.

Aspamsim agradece la colaboración de la maestra del colegio de San Roque Amalia Soage, de las trabajadoras de Massó: Cundina Martínez, María Costas y Carmen Vidal, de la maestra de Reibón, Carmen Moreira, de las rederas de Cangas “O Cerco” de la costurera María Rosa Barreiro, de la interpretación de María Soliño: Mónica Camaño, Sonia rúa y Casilda García, del teatro Ningures, de la chorona Fina Entenza, de la fila do aterrado Ivana Sotelo, de la matrona Marita Miniño, de Mercedes González, de la lonja de Bueu, de las mariscadoras Diana, Ana Mari y Vani, del baile popular gallego: Carmiña Pérez y del fotógrafo Borja Brun, de BrunSantervás.

Un puesto de venta en los mercadillos de Cangas

Los martes y los viernes de mercadillo, Aspamsim tiene la intención de poner una mesa en una zona aun por determinar, donde vender los calendarios. Hay que aprovechar estos eventos para acercar el almanaque a la gente. También se pueden comprar en la Librería Esmorga y en la sede de la asociación, en el edificio sito frente al Concello de Cangas. Después cada asociado también se encargan de una parte de la venta y hay voluntarios que se animan a vender allí donde haga falta los famosos y prestigiosos calendarios. “¡Vamos que me los quitan de las manos!”.