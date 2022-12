Bueu optará a bandera azul en Portomaior, Lagos, Area de Bon, Lapamán y Banda do Río

No habrá sorpresas y el Concello de Bueu optará a mantener las cinco banderas azules que posee actualmente en las playas de Area de Bon, Lagos, Portomaior, Lapamán y Banda do Río. El ejecutivo de Félix Juncal remitirá en los próximos días a Adeac, el organismo que otorga estas distinciones en los arenales, la solicitud para que estas cinco playas puedan seguir disfrutando de un sello de calidad que aporta valor añadido y que suele ser un importante foco de atracción turístico.

La idea del gobierno local es la de estabilizar una apuesta realizada años atrás y que ha devenido en poder contar con cinco arenales de bandera azul después de la incorporación este pasado verano de la playa de Banda do Río tras un largo trabajo de regeneración de esta área urbana. Una vez el gran objetivo del concello buenense se ha logrado, la idea es que no sea algo que quede como flor de un día y que Banda do Río se afiance como uno de lo arenales de referencia del municipio por su carácter urbano y, por tanto, por la facilidad de acceso al mismo tanto para vecinos como para visitantes.

La calidad de las aguas acreditada por Area de Bon, Lagos, Portomaior, Lapamán y la propia Banda do Río en los últimos análisis realizados este año facilitará el cumplimiento de uno de los principales requisitos impuestos por Adeac para la concesión de la enseña azul. Ajustarse al resto supondrá acometer una notable inversión tanto para el mantenimiento de los espacios en las mejores condiciones como, sobre todo, para la contratación del socorristas, auténtico caballo de batalla en los últimos tiempos para todos los concellos gallegos en una problemática a la que no es ajeno el buenense.

De hecho, y ante las dificultades para contar con un servicio de salvamento –escasa oferta para la elevada demanda existente, tardanza en los plazos para recibir las subvenciones autonómicas– el Concello de Bueu optó este pasado verano por licita el servicio. Inicialmente la idea era hacerlo por cuatro años pero finalmente se realizó solo por uno con unos resultados satisfactorios. La adjudicación, por un valor de 117.309 euros, se la llevó una empresa de San Javier (Murcia), Offshore Special Services, que fue la encargada de facilitar a las 16 personas (15 socorristas y un coordinador) que se encargaron de velar por la seguridad en los arenales buenenses.

Calidad excelente en todas las playas de la comarca

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Saúde Pública ha hecho oficiales los resultados de las analíticas realizadas este año en las diferentes áreas de baño controladas en toda la comunidad autónoma. Y los resultados no han podido ser más positivos para los arenales de Bueu, Cangas y Moaña, ya que todos ellos alcanzan la máxima calificación posible en cuanto a la calidad sanitaria de sus aguas, la de excelente.

En Bueu son 16 las playas controladas periódicamente con analíticas. Además de las cinco con bandera azul, se incluyen las de Agrelo, Beluso, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís y Tuia, y otras cuatro a mayores situadas en la Illa de Ons, como son las de Area dos Cans, Canexol, Dorna y Melide.

15 arenales controlados en Cangas

También reciben la calificación de excelente los 15 arenales de Cangas donde se toman muestras de sus aguas. Se trata de Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño.

Por último, en Moaña han logrado la máxima nota el total de los 12 arenales controlados, que son los de A Borna, A Ribeira, A Xunqueira, Areal de Fontexelo, Canaval, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto, Sobreira y Tirán-Videira.