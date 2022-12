Silva da por finalizada la etapa de Portas en Cangas mientras arropa a Malvido

Iria Malvido Pazó hizo su presentación pública como candidata a la Alcaldía de Cangas arropada por el PSOE provincial. En el salón de exposiciones del Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos” estaba presente la presidenta del PSdeG d PSOE, Carmela Silva, y el secretario provincial, David Regades. Su presencia daba fuerza a Iria Malvido, a la vez que eliminaba posibles rivales, en ese afán de insistir en la importancia del grupo, en recordar los méritos de los concejales actuales. Habló, desde el principio, que aunar, dejar claro que la organización estaba con quien estaba, y que era con Iria Malvido. Ella también puso en valor el trabajo de sus compañeros, su amor por Cangas, que es la que le hace presentarse, sus ganas de sacar de la Alcaldía a Victoria Portas. “Quería mandar sola y buscó una excusa para echar a los socialistas Eugenio González y Pilar Nogueira del gobierno. Pero como estamos unidos, los demás concejales socialistas también se marcharon”. Hablo de que el Concello iba sin rumbo, de que es mentira de que la oposición tenia la culpa de que no haya presupuestos, sino que es del gobierno por no dialogar. Recordó la pérdida de la subvención de Reacpon, porque Cangas fue el único concello de la provincia que no presentó proyecto. Manifestó que el PP no era mejor, que era el de toda la vida y que no quiere cambiar nada.”Somos la única alternativa. Venimos a sumar a depurar el aire turbio que se respira con Victoria Portas y con Mariano Abalo”

“Ni ciática ni rayos”, manifestó Carmela Silva que había decidido dejar su dolencia a un lado y presentarse en Cangas. Fue el suyo un discurso feminista y por eso otorgó importancia al hecho de que la candidata socialista en Cangas fuese una mujer. Alabó la claridad con la que Iria Malvido había dicho no un pacto con el PP, con los que siempre defienden lo mismo y dejó claro que el tiempo de Victoria Portas en Cangas había finalizado, porque no fue capaz de entender que hay que dialogar “y lo digo yo que gobierno en la Diputación Provincial en un coalición. La alcaldesa de Cangas no fue capaz de acordar con nadie. Perdió un millón de euros por no presentar un proyecto para el plan Reacpon. Cangas necesita una mayoría amplia. Confía en Iria Malvido, porque le sobra pasión, convicción y amor a su pueblo”. Recordó que en estos 7 años, la Diputación había invertido 15 millones de euros, un 60% más que en la época en la que el PP gobernaba la citada institución y también el Concello”. El secretario provincial del PSdG PSOE, David Regades, fue el primero en intervenir. Recordó los 40 años que se cumplieron desde que el PSOE llegó al Gobierno de España, la recuperación desde 2007 del PSOE en la provincia y manifestó que sin en las otras provincias de Galicia el PSOE hubiese obtenido los mismos resultados que la de Pontevedra, no gobernaría ni hasta hace poco Feijóo ni ahora Rueda. David Regades se mostró convencido de que el PSOE iba a recuperar la comarca de O Morrazo desde su capital. Aseguró que Iria Martínez contaba con un equipo fantástico, como Sagrario Martínez, Eugenio González o Pilar Nogueira. “Vamos a recuperar Cangas, no para el PSOE, sino para los vecinos de Cangas”, mencionó.