Moaña salió esta mañana a la calle en una manifestación que, según la organización reunió a unas 3.000 personas, y que coincide cuando se cumple un año de las movilizaciones semanales que la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos, inició el 12 de diciembre de 2021. Salieron en manifestación para exigir la restitución inmediata de las urgencias al PAC de la Casa do Mar, que se cubran las plazas vacantes de médicos en el turno de tarde -siguen pendientes dos- así como las sustituciones por bajas o vacaciones y el refuerzo de las ambulancias del 061.

Un año después, todo sigue igual y las urgencias, que se habían desplazado al PAC de Cangas cuando estalló la pandemia, permanecen concentradas en este centro de salud con el apoyo de los profesionales, que no quieren que los PAC de Cangas y Moaña se vuelvan a dividir por la crisis de médicos que existe. Sanidade, que se había comprometido a atender las demandas de Moaña, sigue sin dar una fecha al regreso de las urgencias, es más en noviembre dio un vuelco a este compromiso, al entender que podría ser irracional y despilfarrar dinero público acometer obras de acondicionamiento en la Casa do Mar para el regreso cuando ya está a punto de iniciarse el nuevo centro de salud. Respecto a las plazas vacantes se había convocado un concurso extraordinario, pero siguen las vacantes. Peor ventura tiene el refuerzo de ambulancias ya que Sanidade siempre se había posicionado en contra esgrimiendo datos de que O Morrazo no tiene tiempos de respuesta peores que en otras localidades.

La manifestación recorrió la céntrica travesía de Ramón cabanillas, desde Portal do Almacén, hasta la Casa do mar, en donde la alcaldesa leyó un manifiesto, acompañada en las intervenciones por el portavoz de la plataforma de defensa de la sanidad pública, Umberto Ferral.

Leticia Santos criticó la política de recortes de la Xunta en sanidad, con medidas tendentes a la privatización y el desmantelamiento de la saniad pública y que el ámbito de la Atención primaria fue el más castigado con masificación de consultas, cupos desbordados, reducción de profesionales, no sustituciones, listas de espera de más de una semana por el médico de familia o ausencia de pediatras. Recordó que con esta situación, la pandemia del COVID fue la coartada perfecta para que la Consellería de Sanidade llevara a cabo medidas organizativas en los centros de atención primaria "que teñen visos de acabar en definitivas", como el traslado de las urgencias de Moaña a Cangas y la implantación de la atención médica telefónica.

Insistió en que no se comprende que a estas alturas, superada la pandemia, Moaña siga sin urgencias, cuando el propio Plan Funcional del Sergas reconoce el PAC de Moaña. Recordó que con el PAC en Cangas, el tiempo de traslado de las ambulancias en una emergencia es mayor, dea hí ue soliciten un refuerzo para aumentar la capacidad de respuesta y dijo que desde el concurso de traslados de médicos de hace algo más de un año, más de 1.400 personas están sin médico asignado y ue se han enterado por la prensa de que se quedarán sin otro, por lo que serán 2.800 vecinos sin médico de familia.

Moaña va a continuar las movilizaciones y el domingo seguirá concentrándose ante la Casa do Mar.