¿Un nuevo monumento en la rotonda de Ameixoada?

Viendo cómo está la vida, no extrañaría nada que el arte desaparezca bajo las máquinas. Ahí tenemos esa retroexcavadora en el centro mismo de la rotonda de Ameixoada en donde debería lucir la obra de un artista.

Inesperado aguinaldo para los ediles de Bueu

Llegó de manera inesperada y como un aguinaldo navideño para los ediles de Bueu. La decisión –técnica, que no política, no me sean malpensados– de celebrar un segundo pleno extraordinario en el concello buenense supone, más allá de cumplir la ley, un pellizco para todos aquellos concejales que no se perdieron la cita de la corporación. Vamos, que ese segundo pleno repartirá 80 euros a cada uno de ellos, con la salvedad de los cuatro que cuentan con dedicaciones y que se quedan fuera del reparto. Pero vamos, que ya les da para hacer una buena cenita y confraternizar antes de que se ponga en marcha la precampaña electoral.

Hacia la recta final de la estabilidad laboral

Pues en Cangas no hay aguinaldo para los políticos. Lo habrá para el personal municipal, que en este mes afronta la recta final de cara a la estabilidad laboral, nunca perdida, pero siempre ansiada.

Más dudas en el PP de lo que pensábamos

Que ya hay más dudas en el PP ahora que hace unos días. Que Sotelo aún se lo piensa, más de lo que creíamos. Todo está abierto para el candidat@