Moaña encadena el domingo dos manifestaciones por la sanidad y contra los eólicos en O Morrazo

La localidad de Moaña es sede mañana de dos manifestaciones contundentes y encadenadas. Por un lado, la de la defensa de la sanidad, que saldrá a las 11:00 desde Portal do Almacén para recorrer la travesía Ramón Cabanillas hasta la Casa do Mar; y por otro lado la de la Coordinadora Eólica Así Non, en el Día de las Montañas, que celebra su concentración comarcal en este municipio, a las 12:30 en la Praza do Concello.

La alcaldea de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, convocante de la manifestación, anima a participar y recuerda que se celebra cuando se cumple un año desde el inicio de las concentraciones de todos los domingos que han estado realizando desde el 12 de diciembre de 2021, de forma ininterrumpida, ante la Casa do Mar, para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura de vacantes médicas y el refuerzo de una ambulancia más para O Morrazo. Un año después, las tres reivindicaciones siguen sin cumplirse, solo hay compromisos. Por lo que respecta a la movilización contra los parques eólicos, está convocada por la Plataforma Eólicos no Morrazo Non, que agrupa a la práctica totalidad de las comunidades de montes, traídas de aguas y grupos ecologistas,dentro de un calendario de 18 movilizaciones simultáneas en toda Galicia, convocadas por la Coordinadora Galega Eólica Así Non, que agrupa a 220 colectivos vecinales, comarcales,de comuneros y de defensa de los ríos frente a las hidroeléctricas. Desde la Plataforma de O Morrazo señalan que ya se coordinó para que los horarios de ambas movilizaciones no colisionaran, de hecho muchas de las personas de la Plataforma Eólicos Non, van a asistir y apoyar la manifestación en defensa de la sanidad pública y por el retorno de las urgencias en Moaña. En la concentración eólica estará presente la Plataforma en Defensa do Galiñeiro, que aúna a más de 30 colectivos de Vigo.