La candidata del PSOE a la Alcaldía de Cangas rechaza pactar con el PP y no cree en baronías

La semana del interminable acueducto el PSOE no solo trató de sacar adelante en Madrid la reforma de los delitos de prevaricación y sedición, amén de modificar la mayoría que permita desbloquear la elección de los magistrados del Constitucional, sino que, en Cangas, con más anticipación que casi nunca, presenta por todo lo alto a su candidata, Iria Malvido, en el salón de exposiciones del Auditorio Municipal de Cangas “Xosé Manuel Pazos”.

Iria Malvido no llegó a esto de la política por casualidad. Siempre tuvo inquietudes en este campo, que las ejerció en la universidad d, donde fue representante del consejo escolar. No elude sus compromisos con la sociedad, de ahí que ahora mismo sea delegada territorial de colegio profesional del topógrafos y también vicepresidenta de la Comunidad de Montes de Darbo. A ella siempre le tiró la política y asegura que heredada de su abuela paterna la vena socialista. Afirma que sabe perfectamente donde se mete, que conoce la política canguesa y al PSOE. Cuando se le pregunta por esos cambios constantes en el PSOE, Iria Malvido afirma que ella puede ser la excepción. Recuerda que cuenta con apoyo de todas las familias políticas que hay dentro del socialismo cangueses y que el hecho de que no lleve nada en su mochila es algo que espera que le ayude en su deambular por la política dentro del PSOE cangués. Iria Malvido no quiere saber nada de barones socialistas de Cangas. Pregunta dónde están y quienes son, porque ella decidió presentarse sola y fue apoyada por todos, aunque le gustaría que hubiese habido unas primarias, “pero sin embargo me encontré el apoyo del partido”.

Cuando se le pregunta por los resultados que podría obtener el PSOE en las próximas elecciones municipales, ella es consciente de la dificultad de alcanzar una mayoría absoluta para gobernar en solitario y habla también del complejo mapa de la izquierda canguesa. Pero ella quiere ser quien articule los pactos con otras formaciones de izquierda. Recuerda que el PSOE ya demostró que sabe gobernar en coalición y que el problema está en quién encabece esa coalición, que espera ser ella. “Me presentó para gobernar”, recalca.

Iria Malvido tiene claro que no pactará con el Partido Popular, “somos un partido de izquierdas”, reitera. Y tampoco habla de futuribles cuando le preguntamos por pactos con quienes arrojaron a los socialistas del gobierno. “Nosotros no sabemos si esa gente se va a presentar de nuevo y, si lo hace, va a contar con el apoyo suficiente del pueblo para salir elegidos concejales. “Estoy convencida de que será el pueblo quien los echará de ahí. Así que no nos planteamos, de momento, una situación diferente. Pero insisto, con la derecha no vamos a pactar un gobierno en Cangas”.

Iria Malvido tiene muy claro que el PSOE, desde la Alcaldía de Cangas, tendrá el deber de defender al pueblo ante otras administraciones. Califica de incapaz e ineficaz al actual gobierno local y a sus 34 años se ve con la suficiente fuerza para liderar este nuevo proyecto socialistas, convencida de que no se vencerá a presiones internas ni externas; de ahí que le hubiese gustado tener rival en unas primarias, presentar su programa y defenderlo antes los militantes.

La agrupación socialista de Cangas cursó invitaciones para presentar a la candidata a la Alcaldía de Cangas Iria Malvido. El acto se celebrará a las 13:00 horas en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal, elección que tiene mucho que ver con el secretario xeral de la agrupación socialista de Cangas, Eugenio González, ya que el sitio en cuestión le da suerte en elecciones. Está confirmada la presencia del secretario provincial del partido, David Regades y de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva. Será la primera intervención pública de Iria Malvido Pazó. Pretende ser un acto sencillo, pero donde se escenifique que la candidata está respaldada por el grupo municipal y por la ejecutiva socialista. Se intentará mostrar que no hay brechas en la casa socialista. Los demás miembros de la lista serán también votados uno a un por los militantes. Se trata de una nueva fórmula para poblaciones de más de 20.000 habitantes. El secretario xeral, Eugenio González, será el encargado de presentar a la candidata socialista a la Alcaldía de Cangas.