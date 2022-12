La alcaldesa aún no comunicó a Prieto que aceptaba su dimisión como edil del gobierno

A la dimisionaria edil del grupo de gobierno de ACE, Aurora Prieto, todavía no le llegó por escrito la aceptación de la dimisión y su paso a concejal no adscrita en la corporación municipal. De momento aún tiene las cosas en su despacho sito en el sótano del consistorio y nadie del gobierno le comunicó nada. Eso sí, Aurora Prieto recibió múltiples apoyos por parte de vecinos y también de colectivos y asociaciones por lo que se siente, cada día que pasa, más segura de la decisión que adoptó de marcharse de un gobierno, cuyos compañeros la tenían desplazada y con escasa capacidad para acceder a recursos económicos que sus compañeros sí tenían.

Fuentes de Esquerda Unida no dan crédito a las manifestaciones de Mariano Abalo en las que asegura que no existió el famosos wasap de la alcaldesa contra Aurora Prieto, que fue un correo electrónico. Esquerda Unida confirma ese wasap donde la regidora local de Cangas, Victoria Portas, la vilipendiaba públicamente, calificándola de incapaz ante las asociaciones de la Mesa de Turismo. Precisamente, hay colectivos presentes en esa mesa dispuestos a confirmarlo, porque tienen ese wasap que envió la regidora local. Tanto la alcaldesa de Cangas como el portavoz de ACE, Mariano Abalo, consideran que la actuación correcta de Aurora Prieto en la Mesa de Turismo tendría que haber sido culpar al PP y al PSOE de la no aprobación de unos presupuestos que liberaban dinero para hacer frente a muchas demandas, entre ellas las que solicitaba la concejala. Pero Aurora Prieto fue sincera, dijo que para sus departamentos no había dinero y, sin embargo, sí para el de otros. No estaba dispuesta a seguir soportando golpes y críticas que no le correspondían. Como ahora, que ACE sostiene que Aurora Prieto se marcha sin contestar al Valedor do Pobo sobre el número de banderas azules que se solicitaron. El PSOE es consciente de que quien tiene que responder es la alcaldesa, ya que la pregunta fue realizada a ella y al negarse a contestar se tuvo que recurrir a la Valedora do Pobo. Es la alcaldesa, por tanto, quien tiene que contestar, no Aurora Prieto, a la que no se interpeló.

El gobierno local, tras anunciar que entre los tres concejales que quedan se repartirán las áreas, debe desvelar quién se encarga de cada una de ellas y estas deben de hacerse públicas, no solo por ley, sino por el propio interés del pueblo, que tiene que saber a quién dirigirse.

El cerco del PSOE a la alcaldesa ante la Valedora do Pobo

La Valedora do Pobo no solo requiere que la alcaldesa Victoria Portas responda a las preguntas del PSOE sobre las banderas azules, también quiere que lo haga con las cuestiones todas relacionadas con su salario, sobre el que se cierne un oscurantismo absoluto. En su día anunció que cobraría lo mismo que su antecesor, Xosé Manuel Pazos, pero como señala el PSOE, no se sabe qué órgano lo acordó ni tampoco a que organización, asociación de carácter social destina, si es que lo hace, las pagas extras que percibe. Fue algo a lo que ella misma se comprometió al poco de salir alcaldesa de Cangas. El PSOE está esperando, en su política de cercar políticamente a la persona que lo arrojó del gobierno de coalición. La presión política continuará con determinados contratos.