El PSOE afirma que Abalo alfombró siempre la llegada del PP al gobierno cangués

El PSOE es muy crítico con las manifestaciones que el portavoz de ACE, Mariano Abalo, realizó ayer en torno a la crisis de gobierno abierta con la dimisión de Aurora Prieto que deja a gobierno de Cangas con tan solo tres concejales. Asegura el portavoz socialista Eugenio González, no hay un mínimo de autocrítica en las palabras del ex lider de la FPG y le recuerda que es él quien pone alfombras rojas a la llegada de la derecha al gobierno de Cangas, no el PSOE. En este sentido, recordó la movida contra Lois Pena, con el catastrazo, que le dio la posibilidad de ser presidente de la Gestora, pero que permitió un año después la entrada en el gobierno del Partido Popular. Eugenio González afirma que fue la primera vez que engañó al pueblo de Cangas, porque los cangueses pagaron la contribución igual, lo mismo que está sucediendo ahora con el agua, donde existe sentencias que obligan al Concello a pagar cantidades millonarias a la empresa concesionaria, la UTE Gestión Cangas.

También recuerdan los socialistas que Mariano Abalo rompió el gobierno con el PSOE y el BNG en el mandato 2007-2011, apoyando al PP para quitarle el salario a la alcaldesa Clara Millán. Asegura que una consecuencia de este comportamiento fue que el PP volviera al gobierno en coalición con el independiente Nardo Faro Lagoa. No entienden los socialistas que a Abalo se le llene la boca con la unidad de la izquierda, cuando en el primer mandato de Xosé Manuel Pazos dejó fuera del gobierno al único concejal socialista, Alfredo Iglesias, cuando quiso arrojar del tripartito primero al BNG y después a Avante!. “La verdad es que él se encargó una y otra vez de dinamitar la unidad de la izquierda”, apunta González.