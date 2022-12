“Hace falta voluntad política y un trabajo técnico riguroso para remunicipalizar un servicio”

Forma parte del gobierno de Valladolid desde 2015 por el partido Valladolid Toma la Palabra VTLP (Integrado por IU, -de la que es militante- y Equo),

con 3 concejales, en coalición con el PSOE que, con 11, ostenta la Alcaldía. María Sánchez Esteban es la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de portavoz del grupo municipal de VTLP, de un gobierno que hace cinco años hizo una apuesta por la remunicipalización del servicio del agua, a través de la Entidad Pública de Empresa Local AquaVall, cuya gestión se ha convertido en un referente de que el abastecimiento y el saneamiento pueden ser llevados desde la empresa pública y generar beneficios. María Sánchez estará hoy en Cangas para ofrecer una charla sobre la gestión pública del agua,bajo el título “A auga non é un negocio” (salón de plenos, 19:30 horas), organizada por el Concello de Cangas, cuyo concejal de Urbanismo y Hacienda, Mariano Abalo, siempre ha defendido el rescate del ciclo integral del agua de este Concello, adjudicado en concesión a una Unión Temporal de Empresas hasta 2039.

–Valladolid se ha convertido en una referencia en la recuperación de la gestión pública del agua. ¿Cómo se ha conseguido esto?

–Por desgracia nos hemos convertido en referencia por hacer algo que debería ser normal. El modo de gestión natural de los servicios públicos que la ley nos obliga a prestar debería ser la gestión pública directa. Sin embargo, la normativa pone mucho más fácil privatizar un servicio que recuperarlo para la gestión pública. Valladolid ha hecho ese camino con el agua y también con otros servicios, pero ha exigido mucho trabajo, múltiples informes técnicos y económicos, afrontar muchos recursos judiciales que hemos ido ganando… Es una carrera de obstáculos.

–Generando beneficios, como ustedes aseguran que han logrado con AquaVall ¿Por qué se resisten los ayuntamientos a este tipo de gestión directa?

–En primer lugar, por lo que indicaba, por las dificultades legales. Se exige demostrar que es la forma de gestión más eficiente económicamente y el encaje legal de la entidad que gestione el servicio no es sencillo. Sin un equipo técnico que ha hecho un gran trabajo profesional no lo podríamos haber hecho y hay municipios, sobre todo de menor tamaño, que no siempre pueden contar con ello. Pero, además, hay fuertes presiones porque hay intereses económicos muy potentes detrás que hacen todo lo posible para evitar remunicipalizaciones o forzar privatizaciones..

–¿Aumentan los gastos de personal que es un talón de Aquiles de la administración municipal?

–En nuestro caso la plantilla no forma parte del Ayuntamiento, sino de la entidad pública empresarial que se ha creado, AquaVall. Lógicamente, esta tiene unos gastos de personal, y procuramos que haya salarios dignos. Contar con una plantilla cualificada es clave para prestar un buen servicio. Pero AquaVall tiene ingresos más que de sobra para asumir esos gastos de personal. De hecho, nos da para invertir unos diez millones de euros al año para mejorar las instalaciones y la red. Legalmente existe un tope para la masa salarial del Ayuntamiento y las entidades que dependen de él.

–¿El agua es un negocio?

–El agua es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Es un bien básico de primera necesidad y tenemos la obligación de garantizar el acceso a ella. Pero al ser algo de lo que no podemos prescindir, por supuesto que genera unos beneficios muy cuantiosos. La diferencia es que en la gestión pública cada euro que se ingresa va íntegramente destinado a mantener y mejorar el servicio, mientras que en la gestión privada una parte va a beneficios para los accionistas de la empresa. Para que nos hagamos una idea, AquaVall tendrá en 2022 unos beneficios de 9,8 millones de euros. Claro que es un negocio tentador, porque son beneficios seguros, la gente no puede dejar de beber agua, ducharse o lavar los platos. Pero en mi opinión, precisamente por eso, es un bien de primera necesidad que debería quedar al margen del mercado.

–Usted está exportando el modelo Valladolid ¿con éxito?

–Contamos nuestra experiencia y si alguien nos pide ayuda o consejo, se lo damos. Pero siempre hay que tener en cuenta que no en todos los municipios nos encontramos con la misma situación. En nuestro caso, justo a los dos años de empezar a gobernar terminaba la concesión y ello nos permitió afrontar el cambio de gestión. Pero hay casos en que hay concesiones vigentes a 50 años o más y resulta más complejo rescatar la gestión. Lo que procuramos explicar es que hace falta conjugar voluntad política con un trabajo técnico riguroso.

–¿Qué le diría a los que critican elmodelo de Valladolid respecto a que tiene menos bonificaciones y las tarifas no han bajado?

–En cuanto a las bonificaciones esfalso. Se han orientado a las personas con menor nivel de renta, porque antes se hacían de forma generalizada por edad. No tenía ningún sentido que una persona de 75 años con 5 viviendas tuviera un trato de favor frente a personas de 40 años en paro o con ingresos muy bajos. Y las tarifas llevan congeladas desde 2017, a pesar de la inflación y a pesar de que el ritmo de inversión se ha multiplicado. En los 20 años de gestión privada se invirtieron unos 27 millones y en los 5 de gestión pública ya hemos licitado más de 50 millones y ejecutado unos 35. A pesar de ello, en los 20 años de gestión privada hubo una subida acumulada del 37% de la tarifa y desde que comenzó la gestión pública las tarifas están congeladas, además de contar con bonificaciones a personas que más lo necesitan, familias numerosas, fugas ocultas o PYMEs por la situación de crisis.

–Qué paga de media un hogar por el agua en Valladolid?

–Serían aproximadamente unos 17 euros cada dos meses.

–¿Cómo ve la situación en Cangas?

–Como decía antes, el caso de cada municipio es distinto. En concreto, Cangas tiene un contrato de concesión a una UTE por 25 años; comenzó en 2014 y, en principio, está vigente hasta 2039. Habría que conocer al detalle los términos de ese contrato para ver si existen posibilidades de plantear un rescate y en qué condiciones sería. Como he dicho, la legislación no lo pone fácil. En cualquier caso, aprovecharé esta visita para conocer bien los detalles de este caso.

–¿Y por extensión en Galicia?

–La gestión del agua es un tema que ha estado especialmente candente en Galicia, con casos de corrupción. Como he dicho, hay fuertes presiones tanto para evitar remunicipalizaciones como para intentar que se privatice allí donde hay gestión pública. Pero al ser un servicio que se presta a nivel local, la casuística es variada: hay lugares con gestión privatizada, otros con empresas mixtas, también empresas municipales de agua…

–¿Se puede remunicipalizar un servicio sin concluir la concesión?

–Poderse se puede pero, como he comentado, la legislación no lo pone fácil. Hay que recordar que la empresa tiene firmado un contrato y, por tanto, si se revierte hay que compensarla, como es lógico. Otra cosa es que haya incumplimientos del contrato que pueden llevar a que este se extinga y se pueda recuperar la gestión pública directa. Pero, como he dicho, es fundamental estudiar cada caso individualmente.

–¿Hay que temer a las sentencias?

–En nuestro caso, hemos ganado 10 sentencias en el caso del agua y otra más reciente por un aparcamiento en la Plaza Mayor, que ha pasado a ser público. Si el trabajo técnico es riguroso, no hay por qué temerlas. De hecho, como decía al principio, la gestión directa debería ser la forma natural de gestionar los servicios que la ley nos encomienda prestar.

