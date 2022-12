El Concello proyecta la reforma integral del pabellón de Beluso por 1,5 millones de euros

Apenas tres meses después del reestreno del pabellón Pablo Herbello tras las obras de mejora y ampliación, el Concello de Bueu tiene ya encima de la mesa el proyecto para acometer una iniciativa aún más ambiciosa en el otro polideportivo del municipio, el de Beluso. El ejecutivo local, integrado por BNG y ACB, prepara una reforma integral cuyo coste se dispararía hasta los 1,5 millones de euros y cuya financiación se espera que salga de una de las líneas de subvenciones de los fondos Next Generation.

La propuesta contempla una actuación muy completa orientada no solamente a solucionar las múltiples deficiencias del pabellón, centradas principalmente en las filtraciones y humedades, sino también a dotarlo de una superficie de juego que permita albergar competiciones oficiales. Asimismo, y como tercer eje del proyecto, se apostará de manera decidida por la eficiencia energética con soluciones innovadoras que permitan el encaje dentro de las ayudas europeas. La idea será presentada públicamente el viernes 23 en un acto que tendrá lugar en el propio recinto deportivo a partir de las 19 horas.

El alcalde buenense, Félix Juncal, así como el vicealcalde, Julio Villanueva, coinciden en señalar que el proyecto tiene como principal –aunque no única prioridad– “resolver los innumerables y graves problemas que tiene desde su construcción, tal y como en su momento se advirtió a la Diputación por parte de los técnicos municipales”. El deficiente aislamiento de la solera de hormigón es uno de los de mayor entidad, ya que sus efectos se extienden a la propia pista y a los vestuarios. Recuerdan que en su momento el organismo supramunicipal realizó una reparación diferente a la solicitada y que más adelante fue el Concello el que con fondos estatales rellenó un foso alrededor del pabellón aprovechando el proyecto del parque Joe Novas.

“Esta es una actuación imprescindible para que el pabellón cumpla con su función”, señala Juncal, toda vez que “a día de hoy no cumpliría con el código técnico”. E incide en que el pabellón –construido en el año 2007– será innovador desde el punto de vista de la eficiencia energética, tanto por una cuestión medioambiental como por una de carácter económico.

Ayudas del PIREP

Estas medidas permitirán que el proyecto que maneja el gobierno buenense esté en condiciones de poder optar a los fondos Next Generation dentro de las ayudas del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos). Esta convocatoria de ayudas se abriría previsiblemente en la próxima primavera, pero Juncal apunta que en caso de que la financiación no llegue por esa vía se explorarían otras alternativas para poder llevar adelante una actuación en la que el gobierno local tiene depositadas grandes esperanzas. “Es casi la inversión de un pabellón nuevo”, destacan. La apuesta por la rehabilitación del actual obedece a un precio menor al de una nueva construcción, pero también al hecho de que el grueso de ayudas van en la vía de las rehabilitaciones y no en la de nuevas plantas.