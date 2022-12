Iria Malvido será proclamada el sábado candidata del PSOE a la Alcaldía de Cangas

El PSOE de Cangas ya tiene candidata a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Se trata de Iria Malvido Pazó, de 34 años de edad, ingeniera y topógrafo de profesión, que en la actualidad forma parte de la ejecutiva local. Comenzó ya esta semana a enviar a los militantes su carta de presentación, después de superar el trámite de los avales. Está previsto que el sábado se produzca su proclamación provisional y el día 15 la definitiva, según marca la hoja de ruta del calendario de aplicación en Galicia para la elección de los cabezas de lista a los comicios municipales en los concellos de más de 20.000 habitantes.

En este proceso de primarias, Iria Malvido Pazó no tuvo contrincante. Se había especulado con la posibilidad de que la hoy concejala Sagrario Martínez concurriera a estas primarias. Hay que recordar que la mencionada concejala estuvo a un peldaño de ser alcaldesa de Cangas, cuando falleció el alcalde Xosé Manuel Pazos y ACE no se ponía de acuerdo para nombrar sucesor debido a sus luchas internas entre los ex de Anova y los de Esquerda Unida. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sagrario Martínez se centró más en su vida profesional.

Iria Malvido hacía meses que se había postulado como candidata. Lo hacía delante de sus compañeros y no lo escondía a quienes le preguntaban. Así que supone una sorpresa en el mundo político municipal que el sábado sea aclamada candidata a la Alcaldía de Cangas. Es joven, con inquietudes y, de momento, parece tener el respaldo de la secretaría xeral y de los demás miembros de la ejecutiva local, sin olvidar el de determinados barones socialistas de Cangas que la animaron a dar el paso. Seguramente ya tenga los primeros puestos de su candidatura elegida, que da la impresión que en esta ocasión no estará compuesta por personas ajenas al PSOE de Cangas. Ella misma señala que desde la agrupación se lleva tiempo trabajando en formar un equipo para las próximas elecciones municipales.

A partir del sábado, ya entrará en la vía pública de lleno y su versión de los acontecimiento será solicitada por parte de la opinión pública.

Iria Malvido asegura que es simpatizante socialista desde que tiene uso de razón y desde hace un tiempo militante del PSOE. En su carta de presentación a los militantes señala que “cuando tuve que tomar la decisión de donde iniciar mi proyecto profesional y personal fue sencillo. Inicie mi empresa en Cangas, con el objetivo de devolver con mi trabajo y dedicación lo que esta villa me ofreció y enseñó”.

En la misiva ya anuncia que se presenta con el apoyo de la agrupación municipal del PSdeG PSOE de Cangas y no parece que le asuste lo más mínimo liderar el proyecto “para intentar realizar de esta institución un Concello mejor para todos los cangueses y canguesas”.

Desde su carta ya manda recados al actual gobierno municipal. “No debemos olvidar que el pleno y el gobierno municipal son órganos al servicio de la ciudadanía, por lo que nuestra principal tarea será devolver a estas instituciones al pueblo de Cangas, que fueron inmovilizadas por la inacción y falta de diligencia del actual gobierno municipal.

Iria Malvido tiene el reto de mantener o superar los 4 concejales que logró en 2019, que le permitió formar parte después de un gobierno de coalición, del que el PSOE ya no forma parte.