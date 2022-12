La dejadez de las administraciones.

Sigue ahí, en Pinténs, donde varó hace ya una semana. Es objeto de fotografías y su cuerpo destrozado por las alimañas llama la atención. Pero ni Concello de Cangas ni Xunta de Galicia quieren que nos deshagamos de esta imagen.

Lo que fuimos perdiendo en 44 años

El pasado día 6 se celebró el Día de la Constitución. Los españoles acostumbran a estar más pendientes del puente que de conmemorar la carta magna que nos permite vivir en democracia. Que es lógico también que la gente piense en disfrutar. No discuto yo eso. Si que hago una reflexión respecto a los derechos que perdimos en estos 44 años de Constitución. La ley de Protección de Datos no es suficiente para frenar una escalada de pérdida de nuestras intimidad. Las entidades bancarias saben en exceso de nosotros, lo mismo que nuestras compañías de teléfonos. Controlan donde compramos, donde disfrutamos, donde nos curamos y donde nos entierran. De repente, tenemos llamadas de compañías telefónicas a la que nunca dimos nuestros teléfonos. Por no hablar de la Ley de la Patada en la Puerta. Que no, que no vamos para adelante, que esto sí que es ya el Gran Hermano, no del televiso, sino del que hablaba Geroge Orwell en su libro 1984.

Pregunten en ventanilla, por favor

Lo siento, es que me lo preguntan. Desconocemos si Adrián Pena retomará su idea de un cementerio para mascotas. Lo dicho.