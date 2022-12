La colocación de las luces de Navidad se retrasa al viernes, sin afectar al encendido el día 15

La empresa a la que el Concello de Moaña adjudicó “in extremis” el concurso del alumbrado de Navidad, “Iluminaciones Artísticas Salnés” ha tenido que retrasar al viernes el inicio de la colocación de las luces que estaban previstas para ayer. El concejal de Cultura, Carlos Juncal, asegura que finalmente comenzarán el viernes. Asegura que la empresa ha tenido trabajos que atender en otros municipios, pero les ha trasladado que el viernes estarán montando los arcos y demás elementos ornamentales para que el encendido se pueda realizar en la fecha prevista por el Concello.

Juncal asegura que este retraso no impedirá ue el encendio para el jueves día 15. Moaña es el único municipio de O Morrazo que sigue sin luces de Navidad, después de que Cangas y Bueu las pusieran en marcha este pasado lunes. Esta situación está provocando inquietud en el comercio, sobre todo, por el hecho del gran atractivo que supone la iluminación de Vigo con la que ya es muy difícil competir en circunstancias normales, como para que no haya ni tan siquiera iluminación en la localidad.

El concejal de Cultura asegura que el martes, el Centro Juan XXIII, de atención a personas con discapacidad, empieza a montar junto a la zona del campo de petanca de la alameda, el poblado navideño, que es novedad este año, y que incluye tres casas, farolas y árboles de madera, que los niños podrán visitar.

Informe de Secretaría

El problema del retraso en el encendio del alumbrado de Navidad en Moaña ha sido debido al informe contrario de la secretraria muniicpal a su contratación directa y obligó a licitarlo mediante un concurso público, ya que se trataba de un gasto recurrente. Eso ya implicó un retraso que se agravó cuando el concurso quedó desierto al no presentarse ninguna empresa. El gobierno local tuvo que recurrir “in extremis” a un procedimiento negociado y se firmó un contrato con esta empres del Salnés.

La inversión prevista no variará y el coste será de 35.000 euros, aunque habrá menos elementos. Juncal explica que finalmente se instalarán 120 arcos de luces, 41 menos de los previstos. Todas las calles contempladas inicialmente estarán iluminadas y en la céntrica Concepción Arenal habrá 17 arcos, siete más que en años anteriores. Además se instalarán luces decorativas en 77 farolas del centro y las parroquias, 13 menos de las previstas inicialmente. Eso sí, no faltarán las decoraciones de árboles en la Praza do Concello y otros adornos como una aldea de Navidad.